“مقتل أمة”.. غضب واسع بالمنصات السودانية بعد مقتل طالب داخل الجامعة (فيديو)

سادت حالة من الغضب العارم على المنصات السودانية إثر مقتل الطالب بجامعة أم درمان عبد العزيز الصادق طعنا بآلة حادة على أيدي مجهولين داخل الجامعة غربي العاصمة الخرطوم.

وأوضحت عمادة شؤون طلاب الجامعة أن مجهولين طعنوا الطالب من مسافة 100 متر تقريبا من سكن الطلاب بالمدينة الجامعية بينما كان متجها إلى كلية المختبرات بالقطاع الجنوبي للجامعة.

وأضافت أن الطالب نقل على الفور إلى مستشفى أم درمان التعليمية، لكنه أسلم الروح، فيما باشرت الشرطة إجراءاتها الجنائية بمشرحة أم درمان ولا تزال التحريات مستمرة بصورة مكثفة لكشف ملابسات الحادثة.

بيان من ادارة جامعة ام درمان الاسلامية حول الطالب القتيل. له الرحمة والمغفرة pic.twitter.com/O63w3dT4wI — amanibengawi (@amanibengawi) March 14, 2021

وخرج طلاب جامعة أم درمان للتظاهر لليوم الثاني على التوالي تنديدا بمقتل الطالب عبد العزيز الصادق، فيما دشن الناشطون على مواقع التواصل وسم (#مقتل طالب مقتل أمة) احتجاجا على الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

وعلى هذا الوسم تساءل عمرو أحمد “أما آن للجهات الأمنية أن تفيق من سباتها وتؤدي واجبها بكل حرفية؟ اعلموا أن انتشار نار الفوضى سيحرقكم قبل كل شيء”.

أما آن للجهات الأمنية أن تفيق من سباتها و تؤدي واجبها بكل حرفية ،اعلموا أن انتشار نار الفوضى سيحرقكم قبل كل شيء. #مقتل_طالب_مقتل_امة — عمرو احمد (@amrahmedkh) March 14, 2021

وعلق المعز جعفر قائلا “سمعنا كثيرا بطلاب وطالبات تعرضوا لحوادث نهب وسرقة داخل حرم الجامعة والإدارة على علم بذلك، ولم تتخذ الجامعة أي إجراءات أمن أو حماية للطلاب إلى أن سقط اليوم شهيد إثر هذه الظواهر”.

واقترح الأكاديمي سياف مصطفى بعض الإجراءات لتأمين الجامعة فقال “تسوير الجامعة من جميع الاتجاهات، ونشر الحرس الجامعي على مداخلها، ومنع دخول السكن الجامعي لغير طلاب الجامعة. إجراءات لابد أن تتخذها إدارة جامعة أم درمان الإسلامية للحد من الجريمة والاعتداء الذي تكرر كثيرا على الطلاب”.

– تسوير الجامعة من جمع الإتجاهات.

– نشر الحرس الجامعي على مداخلها.

– منع دخول السكن الجامعي لغير طلاب الجامعة. إجراءات لابد أن تتخذها إدارة جامعة أمدرمان الإسلامية للحد من الجريمة والإعتداء الذي تكرر كثيرا على الطلاب. فالطلاب أمانة ..#مقتل_طالب_مقتل_أمة — سياف مصطفى (@sayafmustafa86) March 14, 2021

وخاطب خُبيب عبد الرحيم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في تغريدة كتب فيها “أن يفقد طالب روحه يا سيادة رئيس الوزراء داخل الحرم الجامعي مقابل هاتفه المحمول وبغرض سرقته في وضح النهار هو الانفلات الأمني الذي يتعاماه وزير الداخلية. عصابات النهب عمت الشوارع والآن بالمؤسسات التعليمية هذه أصواتنا تعلو بالقصاص، هل سنجد آذانا صاغية؟

مظاهرات في أم درمان بعد مقتل طالب بجامعة أم درمان الاسلامية.

#السودان pic.twitter.com/LChin878ao — Nimeiry Abiad ✨⁦⁦⁦⁦⁦✊ نميري ابيض✨✊ (@nimeiry_abiad) March 14, 2021

ضحكة بريئة لطالب في ريعان شبابه يحلم بمستقبل واعد ، صارت ذكري مؤلمة لأسرته وأصدقائه وزملائه

منو الحيعوض أسرته اللي رسلته عشان يبقي ضهر ليها في المستقبل باعتبار إنو الجامعة أمان ، يقوم يرجع ليها جثمان

التفلتات دي مسئولية الشرطة مفروض تحسم الفارغه دي وتشتغل كويس#مقتل_طالب_مقتل_امة pic.twitter.com/dcgoP0J3kN — عروة عبدالمنعم (@3rwa86) March 15, 2021