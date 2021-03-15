مصر.. استبعاد مرتضى منصور نهائيا من الزمالك

أيدت أعلى محكمة طعون إدارية في مصر، اليوم الإثنين، حكما باستبعاد مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك الرياضي.

ووفق وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على حكم بحل مجلس إدارة النادي.

ووفق القانون المصري، يعد هذا الحكم القضائي نهائيا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى.

وعقب صدور الحكم، علق مرتضى منصور على قرار المحكمة وادعى مجددا أنه تلقى تهديدات من شخص قطري يدعى “أبو سنيدة”.

وأشار منصور إلى أن أبو سنيدة أرسل له رسالة عبر تطبيق واتساب قبل صدور الحكم أخبره فيها أن المحكمة سترفض الطعن.

وتابع منصور “لا تعليق على أحكام القضاء وكل الشكر وكل الاحترام والتقدير لمن أصدر هذا الحكم”.

وقبل أشهر، أقام منصور دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6400 دولار).

وطالبت اللجنة الأولمبية، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بإجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس النادي، للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية، كما أيدت اللجنة الأوليمبية الدولية، منتصف الشهر ذاته، هذه القرارات ضمنيا، بقولها إن هذا الأمر يخص اللجنة المصرية.

انتهاء حقبة مرتضى منصور للأبد — AHMAD OF EGYPT (@Ahmed_S_Rehan) March 15, 2021

ومنذ نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تتولى لجنة مؤقتة إدارة شؤون النادي، إثر قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة مرتضى منصور.

والزمالك مع الأهلي هما أكبر ناديين رياضيين بمصر، من حيث الشعبية وعدد البطولات المحلية والقارية في الألعاب المختلفة.

تم رفض الطعن.. ارجوك عد إلى بيتك 💁🏾‍♂️ الموضوع بقى واضح.. أنت خلاص مابقيتش تهمهم. قولنالك خليك مع الجمهور ماسمعتش إلا صوت المطبلاتية اللي حواليك ! — MO'men™⁦⁦ (@Golden_Knight14) March 15, 2021

واشتهر مرتضى منصور بمعاركه التي لم تستثن أحدا، وكثيرا ما تحدث عن امتلاكه مستندات وفيديوهات تدين كثيرين من السياسيين ورجال الأعمال والفنانين وغيرهم، ما جرّ عليه عداوات كثيرة، بالإضافة إلى عداواته المتعلقة برئاسته للزمالك وتكرار هجومه على الغريم التقليدي الأهلي ومسؤوليه، فضلا عن مسؤولي الرياضة في مصر.

سيادة الرئيس لم يكن هناك داعى مطلقا لاستغفال جماهير بالملايين زملكاويه وغيرها من باقى جماهير مصر بكل هذه الحيلة لاسقاط مرتضى منصور بداية من الاوليمبيه ووزير الشباب فلامر واضح للعامه مدى كراهيتك لمرتضى منصور لاسقاطه تزويرا فى انتخابات نيابيه وبعدها خلعه من نادى الزمالك pic.twitter.com/rbznua4WeG — sleim hamed (@sleimhamed1) March 15, 2021

بعد رفض الطعن المقدم من سيادة المستشار مرتضى منصور جمهور الزمالك يعلن الحداد على القضاء ان لله وان اليه راجعون مات القضاء في مصر pic.twitter.com/bT5P0tQMVv — حسين على الديب (@hussenali775eld) March 15, 2021

بعد رفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور .. تأكدت تماما أن الشرف والعدالة ماتا فى مصر .. المفروض كلنا نعلن الحداد pic.twitter.com/NkVnc6fRhR — 👑Queen Sally👑 (@Sally30231527) March 15, 2021

أطالب الدوله المصريه بإسم جماهير الزمالك العظيمه أن ترفع يدها عن الزمالك ومثلما تم إبعاد مرتضي منصور نهائيا عن الزمالك يتم أيضا إبعاد ممدوح عباس وأعوانه نهائيا عن الزمالك وفتح صفحه جديده

نريد انتخابات سريعه تفرز مجلس شرعي يظل اربع سنوات كامله بدون طعون أو حل او تجميد عاش الزمالك pic.twitter.com/9Fl5Pxh3t9 — 🏹Ahmed 🇦🇹 (@Ahmed21580036) March 15, 2021