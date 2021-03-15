مشاكل جديدة تواجه لقاح أسترازينيكا

علقت هولندا أمس الأحد استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في إجراء احترازي بعد الإبلاغ عن آثار جانبيّة محتملة في الدنمارك والنرويج.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه “بناءً على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية في إجراء احترازي وبانتظار تحقيق معمق أكثر بتعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 حتى 28 مارس/ آذار من دون أن تكون هناك صلة مؤكدة في هذه المرحلة بين تلقي اللقاح وتلك الآثار.

ونقل البيان عن وزير الصحة هوغو دي جونج قوله إنه “يجب أن نقصد الحذر دائما، ولهذا فإن من الحكمة الضغط على زر التوقف الآن، في إجراء احترازي”.

وعلقت أيرلندا أمس الأحد أيضا استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطاتٍ بالدم.

وجمدت دول عدة بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة أسترازينيكا على خلفية تلك المخاوف.

لكن منظمة الصحة العالمية شددت على أنه لم يتم التأكد من وجود علاقة سببية بين تلقي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم.

كذلك أصرت الشركة المصنعة ووكالة الأدوية الأوربية على أن لقاح أسترازينيكا آمن.

وأفاد ناطق باسم أسترازينيكا بأن “تحليلا بشأن بيانات السلامة لدينا، المرتبطة بحالات مسجلة من أكثر من 17 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، لم يكشف عن أي أدلة بشأن ازدياد خطر” التعرض لجلطات في الدم.

وأضاف “في الواقع، تبلغ الأعداد المسجلة لأحداث كهذه بالنسبة للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 أقل من العدد الذي كان ليسجل بشكل طبيعي في أوساط السكان غير المحصنين”.

ويعد لقاح أسترازينيكا بين الأقل ثمنا ويمثل الجزء الأكبر من اللقاحات التي تم إيصالها لأفقر دول العالم بموجب مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع المتساوي للقاحات على مستوى العالم.

لقاح أسترازينيكا يواجه موجة من التحديات والتشكيك في فاعليته (غيتي)

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الأيرلندية “أُرجئت عملية التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 بشكل مؤقت اعتبارا من صباح الأحد 14 مارس/آذار”.

وجاءت الخطوة بعدما أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيم في أيرلندا بتعليق استخدام اللقاح، في إجراء احترازي، بعد “بيان من وكالة الأدوية النرويجية عن 4 تقارير جديدة لحالات تجلط خطرة لدى بالغين بعد التطعيم”.

وقال مساعد كبير المسؤولين الطبيين في أيرلندا رونان غلين في بيان “لم يُستخلص بعد وجود أي صلة” بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم، واتخذ الإجراء بانتظار تلقي مزيد من المعلومات”.

ووفقا للبيانات الحكومية أعطيت حوالى 570 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أيرلندا حتى الآن، 109 آلاف منها من صنع أسترازينيكا.

وفاة مدرّسة

وبعد تعليق لمدة قصيرة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا أمس الأحد إثر وفاة مدرّسة تلقت اللقاح السبت، قررت منطقة بييمونتي الإيطالية بعد عمليات تدقيق استئناف استخدامه مستبعدة فقط دفعة لقاحات واحدة احترازيا.

وقال رئيس الوكالة الإيطالية للأدوية جورجيو بالو إن لقاح أسترازينيكا لا يطرح أي خطر، معتبرا أن منافعه أكبر بكثير من المخاطر”، داعيا إلى الاعتماد فقط على معطيات علمية”.

وقال مسؤولون نرويجيون السبت إن البلاد “تلقت تقارير عدة غير سارة بشأن أشخاص غير متقدمين بالسن عانوا نزيفا تحت الجلد” بعد أخذ الحقنة.

وقالت البلاد أيضا إنها تلقت “3 تقارير أخرى عن إصابات خطرة بتجلط أو نزيف في المخ لدى أشخاص غير متقدمين بالسن تلقوا لقاح أسترازينيكا”.

ضربة أخرى

وتلقت سمعة أسترازينيكا ضربة أخرى السبت عندما أعلنت عن تقصير بتسليم الشحنات إلى الاتحاد الأوربي. وكان هذا الإعلان بمثابة ضربة أخرى لقادة الاتحاد الذين واجهوا انتقادات بشأن البداية المتعثرة لحملة التطعيم في القارة التي يضربها الوباء بشدة.

وقال المفوض الأوربي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إن إعلان أسترازينيكا “غير مقبول أو أقله غير مفهوم”. لكنه سعى إلى الطمأنة بشأن خطة التطعيم الأوربية بقوله إن “التأخر في الحصول على لقاحات أسترازينيكا لا يعني أننا سنتأخر في برنامج التطعيم في الربع الأول من السنة”.