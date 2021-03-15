البث الحي
الأخبار|فلسطين

فلسطينية تستقبل نتنياهو بالحذاء أثناء زيارة موقع أثري جنوبي الضفة المحتلة (فيديو)

15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202103:15 PM (مكة المكرمة)

فرَّقَ جيش الاحتلال، مساء الأحد، العشرات خلال احتجاجهم على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمستوطنة (سوسيا) المقامة على أراضي قرية فلسطينية تحمل الاسم ذاته.

لكن امرأة فلسطينية خطفت الأنظار برفعها حذاء قالت إنه يليق باستقبال نتنياهو، وأضافت “بالأحذية نستقبلهم. لو اقترب هنا ستنصب على رأسه الأحذية والحجارة”.

وقالت إن “زيارة نتنياهو هدفها تعزيز الاستيطان وتعزيز وجود المستوطنين الذين يعتدون علينا بشكل يومي”، بينما وجه أحد الفلسطينيين الرافضين لزيارة نتنياهو تحذيرًا للإسرائيليين قائلًا “نبشركم يا بني إسرائيل: ستندمون بسبب القيادات التي تقفون خلفها”.

وتأتي زيارة نتنياهو لـ(خربة سوسيا) بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بهدف المشاركة في افتتاح موقع استيطاني أثري تم الاستيلاء عليه قبل سنوات.

وأمس، أدانت الخارجية الفلسطينية زيارة نتنياهو، معتبرة إياها محاولة اعتداء واختلاق “أماكن دينية” لتهجير الفلسطينيين من مسافر يطا والسيطرة على أراضيهم ضمن سياسة احتلالية ممنهجة لصالح الاستيطان.

وأضافت أن هذا “الاعتداء الاستفزازي يأتي بعد ساعات قليلة من إقدام المستوطنين على الاعتداء على عائلة فلسطينية في أرضها بالمنطقة”.

ورأت في زيارة نتنياهو محاولة لاستمالة المستوطنين انتخابيا من خلال دعمهم في التغول والسيطرة والتهويد لمئات المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تعزيز مركزه الانتخابي على حساب حقوق الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تُجرى في 23 مارس/آذار الجاري انتخابات برلمانية إسرائيلية، هي الرابعة خلال عامين. ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية يوجد نحو 650 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

“ارحل”.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو والخلافات تلغي اجتماعا للحكومة

قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن الحكومة لن تعقد اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، بسبب خلافات بين حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأزرق ـ أبيض برئاسة بيني غانتس، دون مزيد من التفاصيل.

14/2/2021
المزيد من الأخبار

بالخيول والكلاب.. الشرطة الهولندية تهاجم رافضي إجراءات الإغلاق العام (فيديو)

استخدمت الشرطة الكلاب والخيول لمطاردة من رفض المغادرة (رويترز)

حريق ضخم يلتهم متاجر في العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

أعمدة الدخان تنبعث من مكان الحريق مخلفة حالة من الذعر وسط سكان المنطقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: لاعب يستفز مدرب فريقه السابق بعد تسجيله هدفا

احتفال اللاعب الإنجليزي كيفين إليسون بعد تسجيل هدف ضد فريقه السابق موركامب (مواقع التواصل)

مصر.. استبعاد مرتضى منصور نهائيا من الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد تعليق عدة دول استخدامه.. خبيرة أدوية تجيب: هل لقاح أسترازينيكا آمن؟ (فيديو)

لا يمكن الجزم بأن لقاح أسترازينيكا يسبب التجلط (ر ويترز)

مصر.. تحنيط “سمكة نابليون” المهددة بالانقراض بعد ضبطها في أحد محلات بيع الأسماك (فيديو)

السمكة المضبوطة أثناء إجراءات تحنيطها

تركيا ترد على هجوم صاروخي استهدف مناطق شمالي سوريا وتوجه رسالة لروسيا (فيديو)

صهاريج الوقود التي استهدفتها صواريخ النظام السوري (منصات التواصل)

حقوقي دولي: إدانة 31 دولة لوضع حقوق الإنسان بمصر مؤشر لبداية تغيير السياسات تجاه القاهرة (فيديو)

المعتقلون المصريون يعانون أوصاعا صعبة منذ سنوات (رويترز)