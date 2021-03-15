فلسطينية تستقبل نتنياهو بالحذاء أثناء زيارة موقع أثري جنوبي الضفة المحتلة (فيديو)

فرَّقَ جيش الاحتلال، مساء الأحد، العشرات خلال احتجاجهم على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمستوطنة (سوسيا) المقامة على أراضي قرية فلسطينية تحمل الاسم ذاته.

لكن امرأة فلسطينية خطفت الأنظار برفعها حذاء قالت إنه يليق باستقبال نتنياهو، وأضافت “بالأحذية نستقبلهم. لو اقترب هنا ستنصب على رأسه الأحذية والحجارة”.

وقالت إن “زيارة نتنياهو هدفها تعزيز الاستيطان وتعزيز وجود المستوطنين الذين يعتدون علينا بشكل يومي”، بينما وجه أحد الفلسطينيين الرافضين لزيارة نتنياهو تحذيرًا للإسرائيليين قائلًا “نبشركم يا بني إسرائيل: ستندمون بسبب القيادات التي تقفون خلفها”.

وتأتي زيارة نتنياهو لـ(خربة سوسيا) بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بهدف المشاركة في افتتاح موقع استيطاني أثري تم الاستيلاء عليه قبل سنوات.

فلسطينية تستقبل نتنياهو بالحذاء 👞 معبرة عن رفضها لزيارة #نتنياهو لمستوطنة سوسيا المقامة بمنطقة مسافريطا بمحافظة #الخليل pic.twitter.com/G4LBMVLoen — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2021

وأمس، أدانت الخارجية الفلسطينية زيارة نتنياهو، معتبرة إياها محاولة اعتداء واختلاق “أماكن دينية” لتهجير الفلسطينيين من مسافر يطا والسيطرة على أراضيهم ضمن سياسة احتلالية ممنهجة لصالح الاستيطان.

وأضافت أن هذا “الاعتداء الاستفزازي يأتي بعد ساعات قليلة من إقدام المستوطنين على الاعتداء على عائلة فلسطينية في أرضها بالمنطقة”.

ورأت في زيارة نتنياهو محاولة لاستمالة المستوطنين انتخابيا من خلال دعمهم في التغول والسيطرة والتهويد لمئات المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تعزيز مركزه الانتخابي على حساب حقوق الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تُجرى في 23 مارس/آذار الجاري انتخابات برلمانية إسرائيلية، هي الرابعة خلال عامين. ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية يوجد نحو 650 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.