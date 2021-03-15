“مباراة هوكي على متن طائرة عسكرية” تغزو منصات التواصل.. ما حقيقتها؟ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو غريب لمباراة هوكي أقيمت على متن طائرة وتداوله ناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

ويظهر الفيديو حجرة الطائرة وهي مغطاة على ما يبدو بالجليد بينما يتحرك اللاعبون وتُسمع في الخلفية أصوات المحركات. ونشر الفيديو لأول مرة عبر قناة (Морячок) الروسية على تلغرام.

ووفق تقارير إخبارية محلية نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، صُوِّر الفيديو على متن طائرة من نوع An-124 Ruslan كانت في مطار ميغالوفو العسكري قرب مدينة تفير التي تعد مركز الكيان الفدرالي الروسي.

وذكرت الوكالة أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي، دون توضيح ما إذا كانت المباراة أجريت والطائرة في الجو أم على الأرض.

لكن قناة (360) الروسية قالت إنها تواصلت مع ناشر الفيديو وعدد من اللاعبين لتوضيح سبب تحويل الطائرة إلى حلبة تزلج، وذكرت أن الفريق التابع للجيش يقوم بالتدريب على اللعب داخل الطائرة ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقالوا إنهم “سيفاجئون العالم، ليس ذلك فحسب بل ينتظرون أيضًا وصول سيرغي شويغو، وربما حتى فلاديمير بوتين”. وذكرت القناة أنهم على ما يبدو، يريدون من الرئيس ووزير الدفاع أن يلعبوا في السماء بأنفسهم.

وأعاد موقع (ريديت) الشهير نشر الفيديو مصحوبًا بتعليق “عسكريون يلعبون الهوكي على متن أكبر طائرة شحن في العالم AN-124 (رسلان)”.

ونقل موقع “ذا رايز” المحلي عن مصدر قوله إن الجيش يريد حقًا إقامة المباراة على ارتفاع 10 آلاف متر حتى تدخل موسوعة غينيس، ويحضرها بوتين. وكان الموقع ذاته ذكر في وقت سابق أن الجنود يخططون بهذه الطريقة لمفاجأة وزير الدفاع خلال عملية التفتيش المقبلة.

وأفاد تقرير إخباري جديد اليوم، بتلقيه تفسيرًا من من الممثلين الرسميين للدائرة العسكرية، وأكدوا أن عملاق النقل العسكري An-124 (رسلان) موجودة بالفعل في المطار المذكور داخل موقف سيارات خاص، وعند تجهيز الوحدة الجوية لـ “اليوم المفتوح” للطلاب وأطفال المدارس لإطلاعهم على الأبعاد العملاقة للطائرة، تقرر تجهيز حلبة هوكي في “بطنها”.

لكن لم تكن الحلبة “مغطاة بالجليد” كما تدعي بعض وسائل الإعلام، بل كانت مغطاة بألواح خاصة تسمح بالتزحلق عليها، كما هو موضح في الفيديو. كما لم يكن هناك أي تساؤل حول أي “مباراة هوكي على ارتفاع 10 آلاف متر بمشاركة رئيس روسيا ووزير الدفاع”.

وبعد انتهاء الرحلات، تم تفكيك حلبة الهوكي الاصطناعية في الطائرة العملاقة. واختتم التقرير بالقول “حسنًا، يمكن لناشري هذه المعلومات المضللة أن يزعموا أنهم دخلوا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كمخترعين لأكثر الهراء غرابة في موضوع الطيران”.