شاهد: لاعب يستفز مدرب فريقه السابق بعد تسجيله هدفا

أثار اللاعب الإنجليزي كيفين إليسون، موجة كبيرة من التفاعلات مع طريقة احتفاله الغريبة بعد تسجيل هدف لفريقه نيوبورت كونتي ضد فريقه السابق موركامب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم أول أمس السبت.

وجاء احتفال إليسون (42 عامًا) بعد تسجيله الهدف الثالث لنيوبورت معززًا فوز فريقه بالمباراة 3-1، حيث توجه مباشرة بعد إحراز الهدف إلى مدربه السابق ديريك آدامز ليحتفل أمامه بطريقة استفزازية، وذلك بسبب تهميش آدامز له عندما كان لاعبًا في موركامب وجعله يتدرب مع فريق الشباب.

ونشر أحد المغردين مقطع فيديو قصير من احتفال إليسون المثير، محققا أكثر من مليون مشاهدة، وتفاعل معه عدد كبير من نشطاء موقع تويتر، خاصة بعد المعاملة السيئة التي تلقاها من أدامز رغم تمثيله لفريق موركامب 9 سنوات.

وتداول عدد من النشطاء ولاعبي كرة القدم على مواقع التواصل، مقاطع فيديو وصورا من احتفال اللاعب الإنجليزي، حيث أبدوا تعاطفهم مع قصته، مشيرين إلى أنه انتقم بطريقته الخاصة من المعاملة التي تلقاها من مدربه السابق.

ونشر اللاعب الإنجليزي السابق جو تومسون على صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة من احتفال إليسون، وعلق عليها: “في بعض الأحيان يمكن أن تحصل على مثل هذه اللحظات في كرة القدم، لكن تذكر فقط أن هناك دائمًا وجهان لكل قصة”.

ورد اللاعب الإنجليزي آدم لو فوندري على تغريدة تومسون معلقا على طريقة احتفال إليسون: “أحببت ذلك يا إليسون، استمر في قوتك يا صديقي”.

GO ON KEV LET EM KNOW @KEVIN11ELLISON pic.twitter.com/tuddjTWHTX

41-year old striker Kevin Ellison was frozen out after 9 years at Morecambe. Today, he scored against them for Newport and celebrated by laughing in face of old manager Derek Adam’s who made him train with the youth team. Bald Revenge 🙌 pic.twitter.com/DlSSpEjoFu

Sometimes it can get like that football. #Passion

But just remember there is always two sides to EVERY story. 📖 @KEVIN11ELLISON 👏🏾 pic.twitter.com/ILU9FHyFNN

— Joe Thompson (@IAmJoeThompson) March 14, 2021