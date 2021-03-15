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أسرة مبارك تدرس مقاضاة مجلس الاتحاد الأوربي.. ومغردون: من أين لكم هذه المليارات؟ (فيديو)

مبارك ونجلاه خلال محاكمتهم بعد ثورة يناير في مصر
مبارك ونجلاه خلال محاكمتهم بعد ثورة يناير في مصر
15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202101:01 PM (مكة المكرمة)

أعلنت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أمس الأحد أنها تدرس مقاضاة مجلس الاتحاد الأوربي لطلب تعويضات بسبب ما قالت إنه “إدراج خاطئ لمبارك وأسرته في قائمة العقوبات” على مدى الأعوام الماضية.

وأصدرت أسرة مبارك بيانا أشارت فيه إلى أن استمرار العقوبات وفرض عدم التصرف في أموال الأسرة بالخارج كانت له أبعاد سياسية، زاعمة أن “أي سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوربي، ولا في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، لم تستطع إثبات أي انتهاك قانوني من قبل أفراد الأسرة”.

وكان الاتحاد الأوربي قد رفع يوم الجمعة العقوبات التي فرضها منذ نحو10 أعوام على مصريين بينهم أفراد من عائلة مبارك، وهم الرئيس المخلوع وزوجته سوزان ثابت وابناهما جمال وعلاء إضافة إلى زوجة الأول خديجة الجمال، وزوجة الثاني هايدي راسخ.

وشملت العقوبات تجميد الأصول في الاتحاد الأوربي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيان في دول الاتحاد.

وأرجع الاتحاد الأوربي قراره إلى أن الإجراءات التقييدية في البداية كان هدفها مساعدة السلطات المصرية لاسترداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة، وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها.

وكان قد صدر حكم قضائي نهائي بحق مبارك ونجليه عام 2016 بالحبس 3 سنوات، لإدانتهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية.

وتفاعل علاء مبارك نجل الرئيس الراحل مع قرار الاتحاد الأوربي قائلا عبر حسابه على تويتر “قبل كل شيء الحمد والشكر لله ، وتستمر الحقيقة فى الظهور والقادم أفضل بإذن الله”.

ردود فعل واسعة

بيان أسرة مبارك أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وكتب السياسي والحقوقي أسامة رشدي عبر تويتر قائلا “ليس لبراءتكم وسلامة ذمتكم يا أستاذ علاء بل لعدم وجود دولة تطالب بالأموال المجمدة بالفعل في سويسرا والاتحاد الأوربي وفقا لضمانات قدمت لمبارك من السعودية قبل 11 فبراير/2011 (يوم التنحي) ولو كان في مصر نظام وطني لطالب باستعادة هذه الأموال المنهوبة والناتجة من الفساد ولكن نظام السيسي هو امتداد لكم”.

وكتب “علي علي” قائلا “اعتراف بالجميل من الاتحاد الأوربي بأن مبارك أفقر الشعب المصري وأغني أوربا بأموال الشعب الذي لا يجد ما ينفق، حلال على أوربا حرام على المصري المسلم”.

وكتب صاحب هذا الحساب “عاجل الاتحاد الأوربي يلغي العقوبات على أسرة الرئيس مبارك (الحرامي بحكم محكمة نهائي) ومصر تصادر أموال الرئيس محمد مرسي (المحترم والأمين بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء)”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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