بسبب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. فرنسا تحاكم صحفية وحقوقية

تمثل أوليفيا زيمور مديرة النشر في موقع أورو- فلسطين الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية في إطار دعوى قضائية رفعتها ضدها شركة الأدوية الإسرائيلية (تيفا) بسبب نشرها دعوة لمقاطعة السلع الإسرائيلية أطلقها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية.

وكانت أوليفيا زيمور التي تمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي، قد نشرت على موقعها تغطية إعلامية لتحرك ناشطين من مدينة ليون مؤيدين لحقوق الفلسطينيين أمام أكبر صيدلية في هذه المدينة.

وتأسست شركة “تيفا سانتيه” في فرنسا ومقرها الرئيسي في إسرائيل.

وحث الناشطون الذين كانوا يرتدون قمصانا خضراء كُتب عليها “فلسطين حرة” و”قاطعوا إسرائيل”، المستهلكين الفرنسيين على عدم شراء الأدوية التي تنتجها شركة (تيفا).

Boycott d’Israël: La directrice de publication du site Europalestine au tribunal https://t.co/4jnlYuxHRh — The Times of Israel (@TimesofIsraelFR) March 15, 2021

وقال فريديريك جينين محامي شركة الأدوية إن “(تيفا) ليست متورطة في نزاع جيوسياسي أوعرقي أو ديني، وهذه الأعمال تسيء إلى نشاطها الاقتصادي”.

واعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن الوقائع “تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي”.

وقالت زيمور”آمل أن يعرف قضاة ليون كيفية ممارسة القانون دون أن يتأثروا عبر التمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن أعمالنا لا تندرج في إطار التمييز”.

واعتبرت “فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم فيه ناشطون يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية”.