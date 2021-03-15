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بسبب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. فرنسا تحاكم صحفية وحقوقية

متظاهرون فرنسيون يحتجون على تجريم القضاء الفرنسي لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ( الجزيرة مباتشر)
متظاهرون فرنسيون يحتجون على تجريم القضاء الفرنسي لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ( الجزيرة مباتشر)
15/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202112:33 AM (مكة المكرمة)

تمثل أوليفيا زيمور مديرة النشر في موقع أورو- فلسطين الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية في إطار دعوى قضائية رفعتها ضدها شركة الأدوية الإسرائيلية (تيفا) بسبب نشرها دعوة لمقاطعة السلع الإسرائيلية أطلقها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية.

وكانت أوليفيا زيمور التي تمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي، قد نشرت على موقعها تغطية إعلامية لتحرك ناشطين من مدينة ليون مؤيدين لحقوق الفلسطينيين أمام أكبر صيدلية في هذه المدينة.

وتأسست شركة “تيفا سانتيه” في فرنسا ومقرها الرئيسي في إسرائيل.

وحث الناشطون الذين كانوا يرتدون قمصانا خضراء كُتب عليها “فلسطين حرة” و”قاطعوا إسرائيل”، المستهلكين الفرنسيين على عدم شراء الأدوية التي تنتجها شركة (تيفا).

وقال فريديريك جينين محامي شركة الأدوية إن “(تيفا) ليست متورطة في نزاع جيوسياسي أوعرقي أو ديني، وهذه الأعمال تسيء إلى نشاطها الاقتصادي”.

واعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن الوقائع “تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي”.

وقالت زيمور”آمل أن يعرف قضاة ليون كيفية ممارسة القانون دون أن يتأثروا عبر التمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن أعمالنا لا تندرج في إطار التمييز”.

واعتبرت “فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم فيه ناشطون يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية”.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي

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