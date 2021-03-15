بالخيول والكلاب.. الشرطة الهولندية تهاجم رافضي إجراءات الإغلاق العام (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشرطة الهولندية وهي تفرق بالخيول والكلاب عشرات المحتجين في مدينة لاهاي ضد إجراءات الإغلاق العام والقيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

وطاردت الشرطة المحتجين الذين رفضوا مغادرة المكان بعد نهاية المظاهرة.

بالخيول والهراوات والكلاب.. الشرطة الهولندية تهاجم رافضي إجراءات الإغلاق العام وحظر التجول في #لاهاي لمواجهة انتشار فيروس #كورونا pic.twitter.com/8ryvwVVyeK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2021

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على نحو 20 متظاهرا. وجاءت المظاهرة عشية بدء التصويت في الانتخابات التشريعية.

وأثار فرض حظر التجول الليلي جدلا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وتسبب بأسوأ أعمال شغب عرفتها هولندا في غضون 40 عاما.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية في هولندا، اليوم الاثنين، ويستمر ثلاثة أيام وينظر إليه باعتباره استفتاء على إدارة الحكومة لأزمة جائحة كورونا.

Vlam in de pan op het #Malieveld. Totale chaos binnen enkele minuten is de sfeer compleet omgeslagen tijdens de demonstratie tegen #corona pic.twitter.com/rkO3ZXJ0FG — Owen (@_owenobrien_) March 14, 2021

وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” المحافظ بزعامة روته سيحصل على ما بين 21% و26% من الأصوات مقابل ما يتراوح بين 11% و16% من الأصوات لحزب الحرية اليمني المتطرف والمناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز الذي يقود المعارضة في البرلمان.

وإذا فاز روته فستكون هذه هي الفترة الرابعة له كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي يتولاه منذ 2010.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى نحو 1.2 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة إلى أكثر من 16 ألف.