بالخيول والكلاب.. الشرطة الهولندية تهاجم رافضي إجراءات الإغلاق العام (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشرطة الهولندية وهي تفرق بالخيول والكلاب عشرات المحتجين في مدينة لاهاي ضد إجراءات الإغلاق العام والقيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

وطاردت الشرطة المحتجين الذين رفضوا مغادرة المكان بعد نهاية المظاهرة.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على نحو 20 متظاهرا. وجاءت المظاهرة عشية بدء التصويت في الانتخابات التشريعية.

VIDEO: Plainclothes police emerge from van to attack women during peaceful protest in #DenHaag. Woman pushed to the ground in front of moving police vehicle. pic.twitter.com/a0l9o7BLoe #Netherlands 🇳🇱 #EU #fascism #lockdown #ClaphamCommon #Paris #Barcelona #Berlin #Lleida

— Sam Pye (@freddie1999) March 14, 2021