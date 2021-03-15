السودان يطالب بآلية رباعية للوساطة بشأن سد النهضة الإثيوبي

طلب السودان رسميا وساطة رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة في الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهرالنيل.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بعث “خطابات إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

وأضافت أن حمدوك قال في الخطاب، الذي بعثه يوم 13 من مارس/آذار الجاري، إن النهج الذي اتبع خلال المفاوضات الماضية بين السودان واثيوبيا ومصر أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بتغييره.

ودعا حمدوك في رسالته إلى “تأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة”.

وأكد الخطاب أن “اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في عملية المفاوضات وليست بديلا عنه”.

وذكر أنه يجب أن تواصل جمهورية الكونغو الديموقراطية، بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، تنسيق وقيادة هذه الآلية الرباعية.

وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة على دراية بالموقف في المفاوضات لأنها كانت جزءا منها في السابق.

وذكر الخطاب أن الرباعية ستقدم “دعما دوليا وإقليميا كبيرا وتشكل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود”.

وأشار إلى قلق حكومة السودان إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على تنفيذ الملء الثاني للسد في يونيو/حزيران المقبل، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.

وأكد الخطاب موقف الخرطوم من أن أي اجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.

وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ودعت مصر والسودان إلى التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما ترفضه اديس ابابا وتطالب باتفاق يتضمن خطوطا ارشادية بشأن ملء وتشغيل السد.

وأعلنت أديس أبابا في يوليو/ تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد.

كما أكدت قبل فترة عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.