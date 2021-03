معهد أمريكي يحذر: الصين في طريقها للسيطرة على العالم وتتخذ خطوات لحسم حرب التكنولوجيا

تحتدم المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على الساحة العالمية بصورة متنامية، مع جهود بيجين الحثيثة لإثبات نفسها كقوة عالمية كبرى، ومواجهة ضغوط واشنطن المستمرة لتقويض النفوذ الصيني، فيما بدا أنه معركة تكسير عظام بين أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم.

وتحتل التكنولوجيا دورًا محوريًّا ضمن تلك المنافسة حامية الوطيس في هذه المعادلة لا سيما في ظل تحكم التقنيات الرقمية والتي تمثّل عصب الحياة المعاصرة.

ونشر معهد (جيتستون) الأمريكي تقريرًا سلّط فيه الضوء على إصرار بيجين على كسب أكبر قدر ممكن من النقاط في معركتها تلك، منوِّهًا إلى أنه يتعين على واشنطن في الوقت نفسه أن تعي ذلك جيدا.

ويوضح كاتب التقرير “جوردون جي تشانغ” زميل معهد (جيتستون) وعضو مجلسه الاستشاري في تقرير نشره المعهد أن الصين تعتقد أنها في طريقها للسيطرة على العالم، وأنه خلال الجلسات السنوية العامة الجارية في بيجين “أخبرنا الحزب الشيوعي علنًا كيف سيحقق هدفه الطموح”، وإذا نجح الحزب الحاكم في الصين، فسيتم رسم بقية القرن الحادي والعشرين بظلال حمراء فقط، وذلك في إشارة إلى الشيوعية.

وقال إنه لحسن الحظ بدأت الولايات المتحدة في استجماع قواها، ومع ذلك يحتاج الأمريكيون إلى التحرك على الفور، مشيرا إلى أن التكنولوجيا هي سباق التسلح الحقيقي في هذا العصر.

Declassified documents from the Pentagon set out the order of battle for China against the US, showing its: 1) 1999 capabilities 2) present capabilities and 3) 2025 capabilities. pic.twitter.com/BsHii00ILE

— The Chollima Report (@ChollimaOrg) March 9, 2021