وزير الخارجية المصري يوجه رسائل للساسة الأتراك.. ماذا جاء فيها؟

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده حريصة على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، مضيفا أن المواقف السياسية “السلبية” من الساسة الأتراك لا تعكس تلك العلاقة، حسب تقارير إخبارية محلية.

ونقلت صحف مصرية عن شكري في تصريحات له، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، قوله بعدم وجود علاقات “خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية” مع تركيا.

وحسب التقارير، قال شكري “إذا ما وجدنا تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية”.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، في استعراضها للخبر “كموقف مبدئي، تؤكد تركيا أنها تلتزم بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، فيما تواجدت في ليبيا بناء على اتفاقية أمنية وطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”.

وأضافت الوكالة “انطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة، عام 2013، بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي”.

والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو “لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت”.

ونقلت الأناضول عن تشاوش أوغلو قوله “لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة”.

وتابع “تطبيع العلاقات يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع”.

وقال أوغلو “بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين، ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخارطة طريق معينة. وتتواصل المحادثات”.

وأشار أوغلو إلى أنه سبق والتقى نظيره المصري شكري، خلال مشاركتهما في اجتماعات دولية، مضيفا أنهما التقيا في نيويورك قبل عامين.

سد النهضة

وعلى صعيد أزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري إن إثيوبيا لم تظهر حتى الآن أية إرادة سياسية حقيقية حول سد النهضة، إلا أنه أشار أن مصر مستمرة في السعي للتوصل لاتفاق عادل لكل الأطراف.

وأضاف “هناك استعداد لكل التطورات، والاحتمالات، ولكن نلتزم بالحكمة”.

وتابع “هناك شركاء نثق فيهم يسعون لتقريب وجهات النظر للوصول لاتفاق عادل ومنصف”.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد قال في مقابلة، أمس السبت، مع صحيفة الشروق المصرية إن بلاده “من حقها الدفاع عن أمنها القومي عبر جميع السبل المشروعة إذا فشلت مساعي توسيع دائرة مفاوضات سد النهضة”.

ورفضت إثيوبيا، في 9 من مارس/آذار الجاري، مقترحا سودانيا أيدته مصر أواخر، فبراير/ شباط الماضي، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي لحلحلة مفاوضات “سد النهضة” المتعثرة على مدار 10 سنوات.