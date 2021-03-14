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الأخبار|قطاع غزة

مستشفى قطري يقدم مئات الأطراف الصناعية لجرحى غزة

مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قطاع غزة (مواقع التواصل)
14/3/2021

قدم مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قطاع غزة 297 طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا لجرحى وذوي إعاقة فلسطينيين خلال عام 2020.

وافتتحت قطر المستشفى في أبريل/ نيسان 2019، وبدأت بتشغيله آنذاك بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

وقال مدير المستشفى رأفت لبد في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني، إن تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية جزء من نحو 72 ألف خدمة، قدمتها أقسام المستشفى خلال العام الماضي لأكثر من 4 آلاف و664 مستفيدا.

وذكر أن 90 % من المستفيدين هم من الجرحى الذين أصيبوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية.

خلال الفعالية أعلن عن إطلاق برنامج الأطراف الصناعية العلوية الإلكترونية لأول مرة في فلسطين (الأناضول)

ومن بين الأطراف الصناعية، تم تركيب 117 طرفا سفليا و15 طرفا علويا و120 جهازا تعويضيا و45 جهازا لتقويم العمود الفقري.

وأوضح أن خدمات المستشفى يتم تقديمها عبر ثلاثة أقسام، هي الأطراف الصناعية والتأهيل والسمع والتخاطب.

ولفت إلى أن المستشفى أجرى العام الماضي نحو 180 عملية زراعة قوقعة لذوي الإعاقة السمعية بغزة، معلنا عن إطلاق برنامج الأطراف الصناعية العلوية الإلكترونية لأول مرة في فلسطين.

وعام 2019، أعلن لبد في بيان، عن وجود قرابة 127 حالة إعاقة في قطاع غزة، منهم 49% يعانون من الإعاقة الحركية.

وبحسب لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم كافة الفصائل الفلسطينية)، فإن عدد الجرحى الفلسطينيين الذين “أصيبوا باعتداءات إسرائيلية منذ عام 1987 يتجاوز 300 ألف جريح”.

المصدر : الأناضول

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