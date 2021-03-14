سعت لإدخال العربية إلى المدارس.. مغردون يشنون حملة على وزيرة فرنسية سابقة

هاجم مغردون فرنسيون ترشيح وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم للانتخابات الإقليمية القادمة، مؤكدين أنهم يرفضون من سعت لإدخال اللغة العربية للمدارس الفرنسية، بأن تأخذ مكانة في المشهد السياسي الفرنسي القائم على دعم قيم الجمهورية.

وأعلن الحزب الرديكالي اليساري في فرنسا عن ترشيح وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم في الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في 13 يونيو/ حزيران المقبل.

ونشر الحزب تغريدة عبر حسابه في تويتر مؤكدا أنه سيرشح الوزيرة السابقة ذات الأصول المغربية التي ستكون على رأس قائمة منطقة (أوفيرن-رون ألب).

وقال غيوم لاكروا رئيس الحزب إن الترشيح جاء من أجل استعادة الأمل للشباب والبحث عن فرص أكثر للتوظيف والعدالة الاجتماعية.

Après ⁦@AudreyPulvar⁩ et ⁦@CaroleDelga⁩ le #PRG entre dans une troisième coalition de gauche sociale, écologiste et républicaine portée par une femme avec ⁦@najatvb⁩ pour des #régions solidaires, durables et utiles. #Proximité #territoire https://t.co/0RoOaCWaZF — Parti Radical de Gauche (@PartiRadicalG) March 14, 2021

واعتبر أحد الحسابات المعارضة لوزيرة التربية في حكومة الاشتراكييين السابقة أنها المسؤولة الأولى عن محاولة إدخال اللغة العربية إلى المدارس الفرنسية على عهد الرئيس فرانسوا أولاند. وأنها بذلك كانت تدافع عن أصولها المغربية ولغتها العربية.

La première qui voulait faire apprendre l’arabe à nos enfants sous la présidence de Hollande c’était Najat Vallaud-Belkacem qui désire revenir en politique pour la présidence de région faute de trouver un emploi au Maroc suite à sa dernière visite au Palais du roi 👎🏽 pic.twitter.com/PHfK2h5sBZ — Big surf (@Bigsurf4) March 14, 2021

وأضاف أحد المغردبن الرافضين لترشيح نجاة في المنطقة أن الأمر أشبة ما يكون بمحاولة فاشلة لتعكير مزاج سكان هذه المنطقة المعروفة بكتلتها الانتخابية المهمة والقادرة على ترجيح كفة الحزب في الانتخابات الإقليمية المقبلة.

Et voilà celle-là qui gâche mon dimanche 🤬😡😡😡😡🤬 Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Najat Vallaud-Belkacem officialise sa candidature — 🇫🇷𝓔ℒ𝓘𝓢𝓐 🇫🇷 💙🤍💓💚🧡💜💖👠👗🌹 (@elisa07_elisa) March 14, 2021

من جانبه اعتبر الناشط اليساري فلافيان كارتييه أن منطقة (أوفيرن-رون ألب) تستحق شخصية سياسية قادرة على تجاوز سياسة تبادل المصالح والعمل على خدمة الناس.

Total soutien Chère @najatvb ⚘ La région @auvergnerhalpes mérite enfin une Présidente digne de ce nom et qui ne fait pas de la vieille politique eu clientélisme.#AuvergneRhoneAlpes #regionales2021https://t.co/cyrI0hNDMi — Flavien Cartier (@FlavienCartier) March 13, 2021

وكانت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية نجاة فالو بلقاسم قد تعرضت سابقا وبصورة مستمرة لهجومات شرسة من قبل اليمين المتطرف في فرنسا بالنظر إلى أصولها “المغربية والمسلمة”.

وردا على ذلك، اعتبر رئاسة الحزب الاشتراكي أن هذه الحملة تشكل “تحريضا على الكراهية”، داعيا إلى “إدانتها قضائيا”.