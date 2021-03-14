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سعت لإدخال العربية إلى المدارس.. مغردون يشنون حملة على وزيرة فرنسية سابقة

وزير التربية الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم تحظى بدعم قادة الحزب الاشتراكي (مواقع التواصل الاجتماعي)
وزير التربية الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم تحظى بدعم قادة الحزب الاشتراكي (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202112:08 AM (مكة المكرمة)

هاجم مغردون فرنسيون ترشيح وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم للانتخابات الإقليمية القادمة، مؤكدين أنهم يرفضون من سعت لإدخال اللغة العربية للمدارس الفرنسية، بأن تأخذ مكانة في المشهد السياسي الفرنسي القائم على دعم قيم الجمهورية.

وأعلن الحزب الرديكالي اليساري في فرنسا عن ترشيح وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم في الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في 13 يونيو/ حزيران المقبل.

ونشر الحزب تغريدة عبر حسابه في تويتر مؤكدا أنه سيرشح الوزيرة السابقة ذات الأصول المغربية التي ستكون على رأس قائمة منطقة (أوفيرن-رون ألب).

وقال غيوم لاكروا رئيس الحزب إن الترشيح جاء من أجل استعادة الأمل للشباب والبحث عن فرص أكثر للتوظيف والعدالة الاجتماعية.

 

 

واعتبر أحد الحسابات المعارضة لوزيرة التربية في حكومة الاشتراكييين السابقة أنها المسؤولة  الأولى عن محاولة إدخال اللغة العربية إلى المدارس الفرنسية على عهد الرئيس فرانسوا أولاند. وأنها بذلك كانت تدافع عن أصولها المغربية ولغتها العربية.

وأضاف أحد المغردبن الرافضين لترشيح نجاة في المنطقة أن الأمر أشبة ما يكون بمحاولة فاشلة لتعكير مزاج سكان هذه المنطقة المعروفة بكتلتها الانتخابية المهمة والقادرة على ترجيح كفة الحزب في الانتخابات الإقليمية المقبلة.

من جانبه اعتبر الناشط اليساري فلافيان كارتييه أن منطقة (أوفيرن-رون ألب) تستحق شخصية سياسية قادرة على تجاوز سياسة تبادل المصالح والعمل على خدمة الناس.

وكانت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية نجاة فالو بلقاسم قد تعرضت سابقا وبصورة مستمرة لهجومات شرسة من قبل اليمين المتطرف في فرنسا بالنظر إلى أصولها “المغربية والمسلمة”.

وردا على ذلك، اعتبر رئاسة الحزب الاشتراكي أن هذه الحملة تشكل “تحريضا على الكراهية”، داعيا إلى “إدانتها قضائيا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع فرنسية

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