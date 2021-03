سعت لإدخال العربية إلى المدارس.. مغردون يشنون حملة على وزيرة فرنسية سابقة

هاجم مغردون فرنسيون ترشيح وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم للانتخابات الإقليمية القادمة، مؤكدين أنهم يرفضون من سعت لإدخال اللغة العربية للمدارس الفرنسية، بأن تأخذ مكانة في المشهد السياسي الفرنسي القائم على دعم قيم الجمهورية.

وأعلن الحزب الرديكالي اليساري في فرنسا عن ترشيح وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم في الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في 13 يونيو/ حزيران المقبل.

ونشر الحزب تغريدة عبر حسابه في تويتر مؤكدا أنه سيرشح الوزيرة السابقة ذات الأصول المغربية التي ستكون على رأس قائمة منطقة (أوفيرن-رون ألب).

وقال غيوم لاكروا رئيس الحزب إن الترشيح جاء من أجل استعادة الأمل للشباب والبحث عن فرص أكثر للتوظيف والعدالة الاجتماعية.

Après ⁦@AudreyPulvar⁩ et ⁦@CaroleDelga⁩ le #PRG entre dans une troisième coalition de gauche sociale, écologiste et républicaine portée par une femme avec ⁦@najatvb⁩ pour des #régions solidaires, durables et utiles. #Proximité #territoire https://t.co/0RoOaCWaZF

