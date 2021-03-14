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شيخ الأزهر يعلق على الأنشطة العدائية لليمين المتطرف ضد المسلمين في أوربا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (مواقع التواصل)
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (مواقع التواصل)
14/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202112:10 AM (مكة المكرمة)

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، إنه “قلق من انتشار اليمين المتطرف بأوربا وتصاعد أنشطته العدوانية ضد المسلمين”.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب، السفير الألماني بالقاهرة، سيريل جان نون، وفق بيان لمشيخة الأزهر.

وأعرب الطيب خلال اللقاء عن “القلق من انتشار اليمين المتطرف في أوربا، وتصاعد أنشطته العدوانية والعدائية ضد المسلمين في كثير من الدول الغربية”، مؤكدًا أن “العالم اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى احترام التعددية وقبول الآخر”.

 

في السياق، أكد السفير الألماني أن “الأزهر يمثل مرجعية للجميع وصوته مسموع ومؤثر”، مضيفًا أن المسلمين في ألمانيا يمثلون ما يقرب من 6% من تعداد السكان ويحظون بحقوقهم.

وأواخر العام الماضي، خرجت فعاليات غاضبة في دول إسلامية عدة ضد وقائع مثل حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد، وتمزيق أخرى في النرويج، ومواقف فرنسية رسمية تشجع الرسوم الكاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أشار كمال أركون، رئيس رابطة الرؤية الوطنية للجالية الإسلامية في كولونيا الألمانية، إلى وقوع 122 هجومًا على مساجد في ألمانيا خلال عام 2020، وأكثر من 700 هجوم خلال الفترة ما بين 2014 و2020.

وفي الشهر ذاته، أعلن رئيس المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام بفرنسا، عبد الله زكري، في بيان، أن البلاد شهدت 235 اعتداء على المسلمين في 2020، مقابل 154 عام 2019.

وبين حين وآخر، تتعرض المساجد والمراكز الإسلامية في دول غربية لاعتداءات، جراء تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا بقوة في الغرب؛ إذ بلغت ذروتها في استهداف مسجدين في نيوزيلندا، خلال مارس/آذار 2019؛ ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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