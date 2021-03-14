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شاهد: “مع الحكيم” يحاور طبيبا عربيا نجح في تطوير قلب اصطناعي يشبه الحقيقي

14/3/2021

ناقش برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر تطوير قلب اصطناعي يشبه القلب الطبيعي من الناحيتين التركيبية والوظيفية.

وفي حديثه، قال الطبيب آزاد نجار -عراقي مقيم في السويد- مطور هذا القلب الاصطناعي إنه بدأ مشروع (قلب حقيقي) عام 1999 لإنقاذ مرضي القلب من الموت ولإنقاذ حياة ملايين البشر.

وتحدث عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمشروع والاستثمار في البحث العلمي ومبادرته لمساعدة الدول العربية.

وفي معرض رده عن سؤال حول أبرز ما يميز مشروعه والقيمة المضافة التي يحملها مقارنة بغيره من المشروعات المنافسة، قال نجار إن أربعة مشروعات أخرى تعمل على إنتاج قلوب اصطناعية كاملة، في حين يتميز مشروعه بإنتاج قلب مشابه تمامًا للقلب الطبيعي من الناحيتين الفسيولوجية والتركيبية، في حين يعمل القلب الصناعي الذي ينتجه بموتور كهربائي ليضاهي عمل عضلة القلب.

وأضاف أن النتائج على حيوانات التجارب (شملت 30 عملية قلب اصطناعي) ممتازة، وأن الانتقال إلى التطبيق العملي بشريًّا والتجارب السريرية (الإكلينيكية) سيكون خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف “يعمل القلب الاصطناعي المطوَّر بطريقة ذكية لمعرفة كمية الدم التي يحتاجها الجسم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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