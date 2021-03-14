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ضرب وركل ورشق بالحجارة.. هجوم على حافلة تقل رئيس الأرجنتين (فيديو)

تمكن الرئيس من الهروب من المحتجين بصعوبة (تويتر)
تمكن الرئيس من الهروب من المحتجين بصعوبة (تويتر)
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202110:13 AM (مكة المكرمة)

هاجم عشرات المحتجين حافلة صغيرة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أثناء زيارته منطقة دمرتها حرائق غابات.

واضطر فرنانديز للاحتماء خلف جدار بشري بعدما اندفع حشد من المتظاهرين نحوه ونحو الوفد المرافق بينما كان يغادر مركزًا اجتماعيًا في بلدة لاغو بويبلو في منطقة باتاغونيا جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أوقف المتظاهرون الحافلة التي تقل الرئيس وقاموا بالطرق عليها وركلها ورشقها بالحجارة ما تسبب في تكسير نوافذها.

ومع وجود عدد قليل من رجال الشرطة، تمكن الحشد من إيقاف حافلة الرئيس ومركبات أخرى لدقائق بينما ألقى بعض المتظاهرين بأنفسهم على غطاء محرك مركبة فرنانديز.

 

وبمجرد تحررها، شقت المركبات طريقها بين الحشد وانطلقت مسرعة مع الحافلة الرئاسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين كانوا غاضبين من مشاريع التعدين في مقاطعة تشوبوت وهي جزء من باتاغونيا، ومن حاكم المقاطعة.

وأسفرت الحرائق التي اندلعت في منطقة باتاغونيا قبل أيام عن مقتل شخص بينما تم الإبلاغ عن فقدان 11 آخرين.

وتم إجلاء عشرات السكان من مسار النيران المتصاعدة التي دمرت نحو 200 منزل، وقالت الحكومة إن بعض البلدات تركت من دون مياه أو كهرباء.

 

وأتت الحرائق، التي تشتبه السلطات في أنها أشعلت عمدًا، على حوالي 15 ألف هكتار من الغابات. وفي العام الماضي أتت حرائق في الأرجنتين على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وبحسب الحكومة، فإن 95 % من هذه الحرائق تسبب بها أشخاص وأسفرت في عدد من الحالات عن أضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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