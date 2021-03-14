ضرب وركل ورشق بالحجارة.. هجوم على حافلة تقل رئيس الأرجنتين (فيديو)

هاجم عشرات المحتجين حافلة صغيرة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أثناء زيارته منطقة دمرتها حرائق غابات.

واضطر فرنانديز للاحتماء خلف جدار بشري بعدما اندفع حشد من المتظاهرين نحوه ونحو الوفد المرافق بينما كان يغادر مركزًا اجتماعيًا في بلدة لاغو بويبلو في منطقة باتاغونيا جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أوقف المتظاهرون الحافلة التي تقل الرئيس وقاموا بالطرق عليها وركلها ورشقها بالحجارة ما تسبب في تكسير نوافذها.

ومع وجود عدد قليل من رجال الشرطة، تمكن الحشد من إيقاف حافلة الرئيس ومركبات أخرى لدقائق بينما ألقى بعض المتظاهرين بأنفسهم على غطاء محرك مركبة فرنانديز.

Mi repudio total , a toda esa gente qué fue a agredir al Presidente de la Nación @alferdez 🇦🇷 y a toda su comitiva #LagoPuelo , no me extrañe que la oposición tiene algo que ver , siempre de tras de todo esto . pic.twitter.com/cTPggM9F82 — Hernán Ariel (@MejorHernan) March 13, 2021

وبمجرد تحررها، شقت المركبات طريقها بين الحشد وانطلقت مسرعة مع الحافلة الرئاسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين كانوا غاضبين من مشاريع التعدين في مقاطعة تشوبوت وهي جزء من باتاغونيا، ومن حاكم المقاطعة.

Echan en #Chubut a Alberto Fernández, Fabiola, y toda su comitiva, de #LagoPuelo Que hermoso sábado dios mio 👇 pic.twitter.com/3WHFd669Jc — Cassandra Maggio (@KassandraPlay) March 13, 2021

وأسفرت الحرائق التي اندلعت في منطقة باتاغونيا قبل أيام عن مقتل شخص بينما تم الإبلاغ عن فقدان 11 آخرين.

وتم إجلاء عشرات السكان من مسار النيران المتصاعدة التي دمرت نحو 200 منزل، وقالت الحكومة إن بعض البلدات تركت من دون مياه أو كهرباء.

#Chubut #LagoPuelo | Momento en que se suspende la confe de prensa del presidente Fernández x incendios forestales.

🔴 Se manifestaron vecinos de las asambleas que rechazan la megaminería.

🔴 Denuncian falta de policía, ataque de patota de Uocra-Esquel y presencia de infiltrados. pic.twitter.com/IbqqAr7bGd — Martín Ulacia (@martinulaciaok) March 13, 2021

وأتت الحرائق، التي تشتبه السلطات في أنها أشعلت عمدًا، على حوالي 15 ألف هكتار من الغابات. وفي العام الماضي أتت حرائق في الأرجنتين على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وبحسب الحكومة، فإن 95 % من هذه الحرائق تسبب بها أشخاص وأسفرت في عدد من الحالات عن أضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.