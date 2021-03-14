القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين: النظام الصحي يعاني منذ عقدين والمستشفى لم يراقب مستوى الأكسجين (فيديو)

قال الدكتور محمد رسول الطراونة القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين إن ما حدث في مستشفى السلط إهمال وتقصير بكل معنى الكلمة ولا يمكن تبريره إطلاقًا وفق أبجديات الإدارة الصحية.

وأضاف الطراونة في حديث لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن المستشفى لم يجهز خطة مسبقة لمراقبة تدني مستوى الأكسجين، فضلًا عن تعويض النقص، مشيرًا إلى أن الإهمال وقع نهاية الأسبوع، وهو الوقت الذي يكون فيه عدد الكوادر البشرية في المستشفى أقل منه خلال باقي أيام الأسبوع.

وشدّد على أنه لا يمكن التهاون مع المستشفى بعد وفاة عدد من المرضى، لا سيَّما وأنه مستشفى جديد ومجهّز بأحدث المعدات ولا يبعد عن العاصمة الأردنية نصف ساعة، وبينما يكون العلاج الأساسي لمرضى كورونا هو الأكسجين، فإن غياب الرؤية المسبقة وخطة الطوارئ أدت إلى تعقيد الموقف ووقوع إهمال شامل وفقدان أرواح بريئة.

من جهته، قال عمر عياصرة عضو مجلس النواب الأردني إن جدلًا واسعًا جرى تحت قبة البرلمان، والشارع الأردني غير راضٍ عن النتائج التي ترتبت على ما وقع في مستشفى السلط، مستدركًا أنها أزمة كبيرة وأن الكلفة السياسية خلل كبير في القطاع الصحي الأردني، مؤكدًا رصد 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا خلال اليوم فحسب.

incompetence kills and it's deeply engraved into the DNA of the middle east#فاجعة_السلط #مستشفى_السلط pic.twitter.com/hzTVAHwe5k — majood (@MajdiEsau) March 13, 2021

وعن تراجع النظام الصحي في الأردن بشكل عام، قال الطراونة إن النظام الصحي يعاني منذ عقدين، وهو بحاجة إلى إعادة تقييم، مضيفًا أن من بين أسباب تردي الخدمات الطبية في الأردن غياب الحوكمة ونقص الكوادر البشرية وإحالات الخبرات الطبية للتقاعد.

وقال أحمد مسعود، شقيق (شروق) إحدى ضحايا مستشفى السلط -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- إن انقطاع الأكسجين في المستشفى أدى لوفاة عدد من المواطنين، مضيفًا أن العدد المعلن عنه رسميًّا (9 حالات وفاة) غير صحيح بالمرة، وأن الوفيات أكثر من ذلك.

واستطرد مسعود “أختي (26 عامًا)، لا تعاني من أي مرض آخر، وأصيبت الأسبوع الماضي بفيروس كورونا، وأدخِلت المستشفى المذكور، وتراجع الأكسجين تدريجيًّا في غياب لافت من الأطباء والطواقم المساعدة”، مناشدًا العاهل الأردني بمعاقبة جميع المسؤولين عن الحادثة.

وفي السياق، قال محمد المؤمني رئيس لجنة التوجيه والإعلام بمجلس الأعيان -في حديث مع الجزيرة مباشر- إن الشعب الأردني بأطيافه كافة غاضب جراء هذه الحادثة، ويجب معاقبة المتسبيين في هذه الحادثة، مشدِّدًا على ثقته في القضاء الأردني ورد الحقوق لأصحابها.

وأكد الطراونة أن النظام الصحي الأردني بحاجة إلى إعادة التنظيم والتخطيط ووقفة سريعة وفورية لمساعدته على الخروج من أزمة فيروس كورونا، ويكون ذلك عبر ضخ الكوادر الطبية، ويأتي التخطيط للمراحل بعيدة المدى بشكل موازٍ لذلك.

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، خلال جلسة طارئة للبرلمان أن ما حصل في مستشفى السلط الحكومي تقصير لا يمكن تبريره، بينما قال وزير الصحة إن انقطاع الأكسجين عن المرضى استمر ساعتين.

وعقد مجلس النواب الأردني اليوم جلسة طارئة لبحث حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، أمس السبت، كما كشف وزير الصحة المكلف مازن الفراية عن أن عدد وفيات مستشفى السلط جراء انقطاع الأكسجين بلغ 9 أشخاص، بينهم 6 أثناء انقطاع الأكسجين.

واتخذت السلطات الأردنية حزمة إجراءات بعد وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين، شملت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى وإيقاف المسؤول عن الصحة في المنطقة، وألقت السلطات القبض على مدير المستشفى و3 من مساعديه ومسؤول التوريد في المستشفى بتهمة التسبب في وفاة المرضى.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس، أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية المترتبة على الحادث، مع إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد زار المستشفى، أمس، عقب الإعلان عن وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين، وتفقَّد الملك الأوضاع داخل المستشفى وأمر بتشكيل لجنة عسكرية طبية من الخدمات الملكية للتحقيق في الحادث.