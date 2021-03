القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين: النظام الصحي يعاني منذ عقدين والمستشفى لم يراقب مستوى الأكسجين (فيديو)

قال الدكتور محمد رسول الطراونة القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين إن ما حدث في مستشفى السلط إهمال وتقصير بكل معنى الكلمة ولا يمكن تبريره إطلاقًا وفق أبجديات الإدارة الصحية.

وأضاف الطراونة في حديث لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن المستشفى لم يجهز خطة مسبقة لمراقبة تدني مستوى الأكسجين، فضلًا عن تعويض النقص، مشيرًا إلى أن الإهمال وقع نهاية الأسبوع، وهو الوقت الذي يكون فيه عدد الكوادر البشرية في المستشفى أقل منه خلال باقي أيام الأسبوع.

وشدّد على أنه لا يمكن التهاون مع المستشفى بعد وفاة عدد من المرضى، لا سيَّما وأنه مستشفى جديد ومجهّز بأحدث المعدات ولا يبعد عن العاصمة الأردنية نصف ساعة، وبينما يكون العلاج الأساسي لمرضى كورونا هو الأكسجين، فإن غياب الرؤية المسبقة وخطة الطوارئ أدت إلى تعقيد الموقف ووقوع إهمال شامل وفقدان أرواح بريئة.

من جهته، قال عمر عياصرة عضو مجلس النواب الأردني إن جدلًا واسعًا جرى تحت قبة البرلمان، والشارع الأردني غير راضٍ عن النتائج التي ترتبت على ما وقع في مستشفى السلط، مستدركًا أنها أزمة كبيرة وأن الكلفة السياسية خلل كبير في القطاع الصحي الأردني، مؤكدًا رصد 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا خلال اليوم فحسب.

