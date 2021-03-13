يرأسها العلامة الددو.. موريتانيا ترفع الحظر عن أكبر جمعية إسلامية

أعادت موريتانيا، أمس الجمعة، ترخيص “المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم”، التي تعد أكبر جمعية إسلامية في البلاد ويرأسها عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن الددو، بعد 7 سنوات على إغلاقها بدعوى خرق القانون.

وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك “التراجع عن قرار سحب ترخيص الجمعية” وذلك في وثيقة رسمية.

وكان نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد سحب ترخيص جمعية وصادر ممتلكاتها، مطلع مارس/آذار 2014، وفي حيثيات الإغلاق قالت السلطات الموريتانية حينها إن قرار إغلاق الجمعية مترتب على “تجاوزها لصلاحياتها وخرقها القوانين المنظمة للجمعيات”.

وفي نهاية 2019، قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الموريتانية قبول طعن من طرف “جمعية المستقبل” في قرار إغلاقها.

وفي 2018، أغلقت السلطات الموريتانية “مركز تكوين العلماء” -وهو (مؤسسة تعليمية وتأهيلية للعلماء)- يرأسه ولد الددو الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي للتيار الإسلامي في البلاد.

واستهدفت الحملة التي شنتها السلطات الموريتانية آنذاك عددًا من المؤسسات التابعة للإسلاميين بالبلاد، حيث أغلقت جمعيات ومؤسسات إسلامية عدة، بين عامي 2018 و2019.