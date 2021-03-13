مصرع 6 أشخاص في انفجار صهريج داخل مصنع جنوبي تونس (فيديو)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح، السبت، في انفجار صهريج بمصنع إسفلت في المنطقة الصناعية بقابس جنوب شرقي تونس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن أربعة من الضحايا توفوا في موقع الانفجار، بينما قضى اثنان بعد نقلهما إلى مستشفى قابس.

وأظهرت صور نشرتها مواقع ووسائل إعلام محليّة تصاعد دخان أسود من مكان الانفجار غطّى جزءا من المنطقة الصناعية بقابس.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة إنه لم تعرف أسباب الانفجار بعد.

وأضاف أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.