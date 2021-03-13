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بتهمة الاغتصاب.. مثول وزير الداخلية الفرنسي أمام قاضية تحقيق للمرة الأولى

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
13/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202111:08 AM (مكة المكرمة)

مثل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وامرأة تتهمه بالاغتصاب أمام قاضية تحقيق بمحكمة في باريس.

ووصل دارمانان بعد ظهر أمس الجمعة إلى محكمة في باريس ليواجه صوفي باتيرسن-سباتز، المرأة التي تتهمه بالاغتصاب.

وهذه المرة الأولى التي يتواجه فيها وزير الداخلية الفرنسي مع المدعية في دعوى مرفوعة ضده منذ عام 2017.

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009.

وتتهم صاحبة الدعوى دارمانان بإرغامها على إقامة علاقة جنسية معه في 2009، عندما لجأت اليه للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني.

وكان الوزير قد أقرّ في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة وقال “إن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي خلال فترة شبابه”.

احتجاجات في فرنسا على اختيار وزير الداخلية-10 يوليو 2020(رويترز)

مظاهرات احتجاج على تعيين الوزير

يذكر أن احتجاجات عدة اندلعت في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز العالم الماضي، اختيار دارمانيان وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة. وخرج آلاف الناس في مظاهرات بعدد من المدن الفرنسية احتجاجا على تعيين دارمانان.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالاغتصاب والعنف ضد المرأة ورفعوا لافتات مكتوب عليها “ثقافة الاغتصاب إلى الأمام” في إشارة للحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”.

 

وأسقط القضاء التّهم عن دارمانان في عام 2018، لكن بداية هذا العام أمر قضاة التمييز في باريس بإعادة فتح التحقيق في القضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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