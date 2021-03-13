فلسطين والجامعة العربية تدينان افتتاح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس

أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، اليوم السبت، افتتاح جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس، وأكدتا أن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وافتتحت التشيك فرع القدس لسفارتها في إسرائيل التي تقع في تل أبيب، الخميس الماضي، وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل خمسة آلاف جرعة من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 للتشيك بموجب برنامج “دبلوماسية اللقاحات”، الذي توقف بسبب خضوعه للتدقيق القانوني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة العاصمة التشيكية براغ “اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”، مضيفة أن ذلك سيضر بآفاق السلام.

عاجل//الخارجية والمغتربين // تدين فتح تشيكيا فرع لسفارتها في القدس وتحتفظ بحقنا في الدفاع عن مصالح شعبنا والقانون الدولي.https://t.co/N8a3TNrJ7Q — وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية (@pmofa) March 13, 2021

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة التشيك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضا على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية معها.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع باهتمام كبير نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوربي ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك التراجع عن قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه على أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.

وقالت الوزارة إن إجراء التشيك “تمرد على الموقف الأوربي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، مضيفة أن هذا الإجراء يحمل “آثارًا كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان “وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي”.

ويمثل وضع القدس أحد أكثر القضايا الشائكة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود. وضمت إسرائيل الشطر الشرقي للمدينة في خطوة غير معترف بها دوليًّا واعتبرت القدس بالكامل عاصمتها.

ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.

جامعة الدول العربية تندد بافتتاح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس (غيتي – أرشيفية)

وقال رئيس الوزراء التشيكي بابيس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إن براغ “شريكة استراتيجية” لإسرائيل، وذكر كيف ساعدتها تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1948 في الحفاظ على استقلالها الجديد من خلال إرسال الطائرات المقاتلة.

وفي مراسم الافتتاح، قال بابيس إن الخطوة “تمثل علامة فارقة أخرى في تعاوننا، فهي تعطي دليلًا على أننا نرى أهمية هذه المدينة العظيمة”.

وهناك دولتان فقط لديهما سفارة كاملة في القدس وهما الولايات المتحدة وغواتيمالا، وخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سياسة أمريكية استمرت لعقود بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتعد التشيك أيضًا من أقوى مؤيدي إسرائيل في الاتحاد الأوربي.

وبرغم أن التشيك تدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورد ذكرها في قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، كواحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وقال بابيس، الخميس الماضي، إن بلاده ترى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “مؤسف”، مضيفًا “برغم من أننا نحترم استقلال المحكمة، لا تعتبر جمهورية التشيك فلسطين دولة، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها ولاية قضائية عليها”.