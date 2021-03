عائلة جورج فلويد توافق على تسوية مع مدينة مينيابوليس مقابل 27 مليون دولار

توصلت عائلة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي أثناء توقيفه على أيدي شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، إلى تسوية مع المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا تمنحها 27 مليون دولار.

وأعلن محامو العائلة ومجلس مدينة مينيابوليس أنه تم التوصل إلى “أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية تتعلق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقال مجلس المدينة في بيان إن أعضاءه وافقوا على دفع “تسوية بقيمة 27 مليون دولار تمنح عائلة جورج فلويد تعويضا عن قتله على يد شرطي في مايو/أيار الماضي”.

