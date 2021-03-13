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عائلة جورج فلويد توافق على تسوية مع مدينة مينيابوليس مقابل 27 مليون دولار

جورج فلويد قتيل الشرطة الأمريكية (مواقع التواصل)
جورج فلويد قتيل الشرطة الأمريكية (مواقع التواصل)
12/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202101:07 AM (مكة المكرمة)

توصلت عائلة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي أثناء توقيفه على أيدي شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، إلى تسوية مع المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا تمنحها 27 مليون دولار.

وأعلن محامو العائلة ومجلس مدينة مينيابوليس أنه تم التوصل إلى “أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية تتعلق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقال مجلس المدينة في بيان إن أعضاءه وافقوا على دفع “تسوية بقيمة 27 مليون دولار تمنح عائلة جورج فلويد تعويضا عن قتله على يد شرطي في مايو/أيار الماضي”.

وينص القرار أيضا على دفع 500 ألف دولار لأحد جيران فلويد، الذي لجأ إليه الأخير قبل أن يتم اعتقاله.

وجاءت التسوية بينما بدأت، الثلاثاء، عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة الشرطي ديريك شوفين، المتهم بقتل فلويد.

ومن المقرر أن تستمر عملية اختيار المحلفين 3 أسابيع، وهي فترة ممتدة وغير معتادة، قبل أن يتم بدء المرافعات الافتتاحية للمحاكمة في 29 مارس/آذار الجاري.

ويواجه شوفين (44 عامًا) الذي كان شرطيا في مينيابوليس وتم فصله لاحقا، اتهاما بالقتل غير العمد على خلفية مقتل فلويد في 25 مايو الماضي.

وتم توثيق الحادثة في مقطع فيديو من قبل مارة، مما أثار احتجاجات عارمة ضد التمييز العنصري وعنف الشرطة بالولايات المتحدة.

ويظهر المقطع شوفين وهو يضغط على عنق فلويد لنحو 9 دقائق غير مكترث لتوسله من أجل إنقاذ حياته، بينما كان فلويد يردد عبارة “لا أستطيع التنفس” مرارا قبل أن يغيب عن الوعي ويفارق الحياة.

كما يواجه ثلاثة عناصر شرطة آخرين اتهامات تتعلق بالحادثة.

وتصل العقوبة القصوى للإدانة بالقتل غير العمد بموجب القانون الأمريكي إلى السجن 40 عاما، فيما تصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة القتل الخطأ إلى 25 عاما.

وجاءت التسوية نتيجة دعوى قضائية فدرالية رفعتها عائلة فلويد في يوليو/تموز الماضي ضد المدينة.

واعتبر رودني شقيق فلويد أن التسوية “خطوة ضرورية لنتمكن جميعنا من بدء طي الصفحة”.

وقال “ستكون روح تفاؤل جورج الدائمة حيال إمكانية تحسن الأمور إرثه بالنسبة لأولئك الذين أحبوه، ونأمل بأن يقوم هذا الاتفاق بذلك”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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