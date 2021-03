مخاوف من التمييز.. تعرف على اللقاحات التي يشملها مشروع “جواز سفر كورونا” الأوربي

أعلنت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية أنّ “جواز السفر الأخضر” الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوربي اعتماده ، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوربية فقط.

ويعتزم الاتحاد الأوربي اعتماد جواز سفر أخضر إلكتروني لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوربية عن المقترح يوم الأربعاء، مع إحالة مشروع القانون على البرلمان الأوربي.

الجواز الأخضر

قالت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية “إيلفا جوهانسون” للصحفيين “ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار (بي سي أر) سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساما مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوربية”.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوربية “أورسولا فون” عن أملها في أن يسمح المقترح للناس “بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوربي أو خارجه للعمل أو السياحة”.

ولم يتحدد بعد سبل استخدام الجواز الأخضر للاتحاد الأوربي، في وقت تريد بعض الدول المعتمدة على السياحة مثل اليونان وقبرص استخدامه للتخلص من القيود الصارمة على السفر.

لكنّ ألمانيا وفرنسا تبديان موقفا أكثر حذرا، إذ تخشى الدولتان من تحوّله إلى أداة للتمييز، خاصة أنّ مواطني الاتحاد الأصغر سنا لن يتلقوا اللقاحات حتى نهاية العام الجاري أو حتى العام المقبل.

اللقاحات المعتمدة

واعتمدت وكالة الأدوية الأوربية حتى الآن 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

وتراجع الوكالة حاليا بيانات مرتبطة باللقاح الروسي وأخرى متعلقة بلقاحي نوفافاكس وكيورفاك من أجل معايير الأمان والفاعلية، لاتخاذ قرارا بشأن اعتمادهم.

لكن الوكالة لا تنظر حاليا في أمر اللقاحات الصينية ضد الفيروس، رغم أنّ رئيس وزراء المجر عضو الاتحاد الأوربي أكّد تلقيه لقاحا صينيا هو سينوفارم.

وأعربت المفوضية بالفعل عن قلقها حيال لقاح سبوتنيك وأشارت إلى أنه من غير المرجح إضافته للائحة الاتحاد الأوربي للقاحات المعتمدة، حتى إذا حصلت على موافقة وكالة الأدوية.

وحتى إذا رخصت الوكالة استخدام لقاح ضد كورونا، فإنّ ذلك لا يعني أن المفوضية الأوربية ستوافق على استخدامه في جميع دول التكتل السبع والعشرين.

وتضع المفوضية في الاعتبار قدرة مصنّعي اللقاحات على تكثيف الإنتاج وإذا كانت لديهم خطوط إنتاج في الاتحاد الأوربي، تخضع للولاية الأوربية.