بعد حرق الجثث.. سريلانكا تتخذ إجراءات جديدة تستهدف الأقلية المسلمة (فيديو)

قال وزير الأمن العام في سريلانكا “سارات ويراسيكيرا” إن بلاده ستحظر ارتداء البرقع تماماً وتغلق أكثر من 1000 مدرسة إسلامية، في أحدث الإجراءات التي تستهدف الأقلية المسلمة.

وأوضح وزير الأمن العام في مؤتمر صحفي اليوم أنه وقّع قراراً يوم أمس الجمعة، للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذي ترتديه بعض النساء المسلمات، وذلك لدواعي “الأمن القومي”.

وأضاف أنه “منذ سنوات مضت لم تكن النساء والبنات يرتدين البرقع.. هو علامة على التطرف الديني الذي حدث أخيرا.. سوف نحظره قطعا”.

وقال وزير الأمن العام أيضا، إن الحكومة تعتزم حظر أكثر من 1000 مدرسة إسلامية وصفها بأنها “إهانة لسياسة التعليم الوطني” وقال “لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد”.

وبدأت السلطات في سريلانكا إجراءات تستهدف الأقلية المسلمة منذ فترة، إذ تم حظر البرقع مؤقتاً في الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية عام 2019 بعد حادث تفجير في كنائس وفنادق.

