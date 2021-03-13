ملك الأردن يتفقد مستشفى السلط واستقالة وزير الصحة بعد وفاة مصابين بكورونا جراء انقطاع الأكسجين (فيديو)

تفقد ملك الأردن عبد الله الثاني مستشفى السلط الحكومي غربي العاصمة الأردنية عمان، بعد وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا في المستشفى بسبب انقطاع الأكسجين عنهم.

وأعلنت الحكومة وفاة 6 مرضى على الأقل بسبب الحادث، بينما أفادت مصادر طبية أردنية للجزيرة بوفاة 12 مصابا بفيروس كورونا بعد انقطاع الأكسجين في المستشفى.

وقالت قناة المملكة الرسمية إن العاهل الأردني طلب من مدير المستشفى تقديم استقالته. وكان وزير الصحة نذير عبيدات أعلن استقالته من منصبه بعد الحادث.

وقال عبيدات في تصريحات للصحفيين إنه “بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريبا وهذا ربما أدى إلى وفاة 6 أشخاص”.

وأضاف “هناك تحقيق جار للتأكد من إن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى الى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة”.

وتابع “كل مقصر يجب أن يحاسب، وأنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولغاية الآن لم يتم إخباري إذا ماتم قبول استقالتي”.

وأكد عبيدات إنه “تم اليوم تأمين المستشفى بالأكسجين وبالطريقة الصحيحة”.

وتولى عبيدات منصبه على رأس وزارة الصحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وكان قبلها يشغل منصب رئيس لجنة الأوبئة المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الأعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) بأن “رئيس الوزراء (هو من) طلب من وزير الصحة التقدم باستقالته”.

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة “المملكة” إن “ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث”.

وبحسب مصدر طبي فإن “المتوفين هم أربعة رجال واثنين من النساء”، مشيرا الى أن “المستشفى يعالج حوالي 150 مريضا من مرضى كورونا”.

إذا كان لدى الدولة ذرّة احترام لمواطنيها ونحن على أعتاب المئوية، فعلى رئيس الوزراء أن يقدم استقالته فورا، وعلى الأجهزة المختصة أن تُحيل وزير الصحة إلى القضاء اليوم قبل الغد.. رحم الله شهداء كورونا في #مستشفى_السلط، الذين قُطع عنهم الاكسجين! pic.twitter.com/HBhq1UBHmf — تامر الصمادي (@TamerSmadi) March 13, 2021

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أن “التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا وستعلن كل تفاصيله على الملأ”. كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن “يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون”.

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجوال الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

وكانت الحكومة قد اعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات.

وأعادت السلطات الاسبوع الماضي فرض حظر التجوال أيام الجمعة.