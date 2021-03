الأهالي احتشدوا أمام المستشفى.. الحكومة الأردنية تتحمل المسؤولية عن حادثة السلط وتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير مستشفى حكومي وسط البلاد وإيقاف المسؤول عن الصحة في المنطقة بعد وفاة 7 مرضى كورونا لانقطاع الأكسجين في المستشفى.

وقال الخصاونة خلال كلمة متلفزة إن حكومته تتحمل “كامل المسؤولية” المترتبة على حادثة مستشفى السلط الجديد في مدينة السلط بمحافظ البلقاء وسط البلاد، وأشار إلى أن ما حدث تقصير لا يمكن تبريره.

وذكر أنه طلب من السلطات القضائية التحقيق في الحادث.

وقال الخصاونة إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد زار مستشفى السلط الحكومي عقب حادثة انقطاع الأكسجين في المستشفى ووجه باستقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى.

وأمر الملك بتشكيل لجنة عسكرية طبية من الخدمات الملكية للوقوف على الحادثة، واطلع على ظروف الحادثة، كما تحدث قبل مغادرته المستشفى إلى عدد من المسؤولين، إلى جانب عدد من المواطنين وأهالي المتوفين.

A video for his majesty @KingAbdullahII in an angry expression when arrived in Salt Hospital, people are still chanting in the background, angry. #مستشفى_السلط pic.twitter.com/FS05p4abi5

