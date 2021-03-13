أعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بإلغاء “صفقة القرن” رسميا

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء “صفقة القرن” بشكل رسمي.

وأعرب 12 عضوا بالكونغرس في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قلقهم إزاء “سياسة اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”.

وطالبوا في الرسالة، التي نشرتها عضو الكونغرس رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، إدارة بايدن “بإدانة عمليات الهدم الإسرائيلية واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها”.

I am proud to join @RepMarkPocan and 10 other of my colleagues in calling for @SecBlinken and @StateDept to ground its engagement on Palestine and Israel in international law and human rights and undue the damage done by the Trump Admin. pic.twitter.com/DdO8qXFA4P — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) March 12, 2021

كما طالبوا وزارة الخارجية بإجراء “تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل معدات أمريكية في عمليات هدم المنازل، وتقرير ما إذا كان استخدام هذه المعدات يعتبر انتهاكا لقانون “مراقبة تصدير الأسلحة”، أو أي اتفاقيات أمريكية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي”.

ودعا الأعضاء الرئيس بايدن إلى إلغاء “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2020.

وأعربوا عن ارتياحهم “الشديد لمعارضة إدارة بايدن مخطط الضم الإسرائيلي”، لكنهم حذروا من أن “الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب هدمها لمنازل الفلسطينيين، يعتبر شكلا من أشكال الضم المستمر”.

وقالوا إن هذا الأمر يتطلب المعارضة الصارمة من جانب الولايات المتحدة.

We believe the Biden Admin should:

– Call on Israel to vaccinate all Palestinians living under its occupation

– Oppose all forms of Israeli annexation and colonization of Palestinian land, including home demolitions

– Rescind the Trump Admin’s “Peace to Prosperity Plan” — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) March 12, 2021

وأكد الأعضاء ضرورة أن يكون موقف الإدارة الأمريكية واضحا تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما أكدوا أن الحكومة الاسرائيلية “ملزمة قانونا بتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الدولي”، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ودعا الأعضاء الإدارة الأمريكية إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين.