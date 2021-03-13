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أعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بإلغاء “صفقة القرن” رسميا

أعضاء بالكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء "صفقة القرن" التي أعلنها ترمب (رويترز)
أعضاء بالكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء "صفقة القرن" التي أعلنها ترمب (رويترز)
13/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202110:05 PM (مكة المكرمة)

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء “صفقة القرن” بشكل رسمي.

وأعرب 12 عضوا بالكونغرس في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قلقهم إزاء “سياسة اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”.

وطالبوا في الرسالة، التي نشرتها عضو الكونغرس رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، إدارة بايدن “بإدانة عمليات الهدم الإسرائيلية واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها”.

كما طالبوا وزارة الخارجية بإجراء “تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل معدات أمريكية في عمليات هدم المنازل، وتقرير ما إذا كان استخدام هذه المعدات يعتبر انتهاكا لقانون “مراقبة تصدير الأسلحة”، أو أي اتفاقيات أمريكية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي”.

ودعا الأعضاء الرئيس بايدن إلى إلغاء “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2020.

وأعربوا عن ارتياحهم “الشديد لمعارضة إدارة بايدن مخطط الضم الإسرائيلي”، لكنهم حذروا من أن “الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب هدمها لمنازل الفلسطينيين، يعتبر شكلا من أشكال الضم المستمر”.

وقالوا إن هذا الأمر يتطلب المعارضة الصارمة من جانب الولايات المتحدة.

وأكد الأعضاء ضرورة أن يكون موقف الإدارة الأمريكية واضحا تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما أكدوا أن الحكومة الاسرائيلية “ملزمة قانونا بتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الدولي”، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ودعا الأعضاء الإدارة الأمريكية إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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