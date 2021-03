أعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بإلغاء “صفقة القرن” رسميا

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء “صفقة القرن” بشكل رسمي.

وأعرب 12 عضوا بالكونغرس في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قلقهم إزاء “سياسة اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”.

وطالبوا في الرسالة، التي نشرتها عضو الكونغرس رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، إدارة بايدن “بإدانة عمليات الهدم الإسرائيلية واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها”.

I am proud to join @RepMarkPocan and 10 other of my colleagues in calling for @SecBlinken and @StateDept to ground its engagement on Palestine and Israel in international law and human rights and undue the damage done by the Trump Admin. pic.twitter.com/DdO8qXFA4P

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) March 12, 2021