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تصل لـ 10 آلاف دولار شهريا.. فيسبوك تعلن عن طرق جديدة للحصول على أرباح

أعلنت فيسبوك عن تغييرات لزيادة دخول صناع المحتوى (غيتي)
أعلنت فيسبوك عن تغييرات لزيادة دخول صناع المحتوى (غيتي)
12/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202109:37 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة فيسبوك، عملاق مواقع التواصل العالمية، عن المزيد من الطرق التي يمكن لصناع المحتوى استخدامها لزيادة أرباحهم.

وأشارت في بيان إلى زيادة أعداد من يحصلون على دخل يقدر بنحو 10 آلاف دولار شهريا من صناع المحتوى على المنصة بنسبة 88% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وزيادة أعداد من يحصلون على دخل يقدر بنحو ألف دولار شهريا بنسبة 94% خلال الفترة نفسها.

وأضافت أنه برغم هذا النمو إلا أنها شعرت أن عليها بذل المزيد من الجهد وتوفير المزيد من الأدوات لصناع المحتوى لجني المزيد من الأموال.

وقالت الشركة إن من التغييرات التي تم إدخالها هو إتاحة وضع فيديوهات قصيرة يمكن أن تصل إلى دقيقة واحدة فقط، سواء كانت بثا مباشرا أو مقاطع مسجلة.

وفي هذه الحالة يمكن وضع إعلان بعد مرور 30 ثانية فقط من بداية الفيديو.

وفي حالة زادت مدة الفيديو عن 3 دقائق سيتم وضع الإعلان بعد 45 ثانية.

وفي السابق، كان لا يتم وضع إعلانات إلى في الفيديوهات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق إلا بعد دقيقة كاملة.

كما قررت الشركة توسيع أعداد صناع المحتوى الذين يمكنهم الاستفادة من السياسة الجديدة لوضع الإعلانات في مقاطع الفيديو أو البث المباشر.

ويجب على صناع المحتوى الراغبين في الحصول على المزيد من الدخل أن يكون لديهم أكثر من 600 ألف دقيقة مشاهدة لأي مقاطع فيديو على صفحاتهم خلال آخر 60 يوما، كما يجب أن يكون لديهم 5 مقاطع فيديو على الأقل، لم يتم حذفها، وتتوافق مع سياسات الحصول على دخل من خلال المحتوى الخاصة بفيسبوك.

كما أعلنت فيسبوك عن زيادة عدد المستفيدين من وضع إعلانات خلال البث المباشر بشرط أن يكون لديهم 60 ألف دقيقة مشاهدة للبث الحي خلال آخر 60 يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر

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