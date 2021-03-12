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قيادي في “علماء المسلمين”: عبير موسي “بلطجية” تريد إعادة تونس إلى ما قبل الثورة (فيديو)

11/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202101:28 AM (مكة المكرمة)

قال عبد الحميد النجار، الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس فرع الاتحاد في تونس إن عبير موسي “لا تعترف بثورة التونسيين” و”تريد أن تعيد تونس إلى ما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي”.

وأشار النجار إلى أن هناك علاقة بين اقتحام مقر الاتحاد والوضع السياسي العام الحالي في البلاد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الخميس، أن أهداف الحزب الدستوري الحر من هذا الاقتحام  تتحدد في “خلق حالة من الاضطراب والفوضى في البلاد ليظهر المشهد السياسي التونسي على هذا النحو من الفوضى”، خاضة وأن من الحزب يطالب بإقالة الحكومة أو الضغط عليها للاستقالة.

وقال النجار: “نحن نقدّر أن ما قامت به المدعوة عبير موسي وأنصارها أمرًا غير بعيد عن هذا الاحتمال، وأن القانون التونسي سيقول الكلمة الفصل في هذه القضايا مجتمعة”.

وكانت قوات الأمن التونسية قد فضَّت -في وقت سابق- اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، وأزالت خيمة الاعتصام بقرار من والي ولاية تونس.

وشدد النجار على أن “المدعوة عبير موسي هي سليلة النظام التونسي البائد، وكانت قيادية في حزب التجمع الدستوري المنحل، وتريد أن تعيد تونس إلى ما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي”.   

وأضاف أنها “لا تعترف بثورة التونسيين ولا بالدستور ولا حتى بالبرلمان، وهذا ما يفسر سلوكها القائم على خرق القانون وانتهاك مؤسسات الدولة بصفة صارخة”.

وردا على الاتهامات التي تكيلها للاتحاد بأنه جمعية مخالفة لمبادئ الجمهورية التونسية ومطالبتها بإغلاق مقره ومنعه من العمل، قال النجار إن “هذه قضية يفصل فيها القانون وحده لا البلطجة التي تقوم بها السيدة عبير موسى وأتباعها”.

وأوضح أن الاتحاد يعمل “على مرأى ومسمع من الدولة التونسية، وهي تراقبنا بصورة مستمرة. وقبل أسبوع واحد فقط، أرسلت إلينا لجنة مكونة من عشرة أشخاص وقف أعضاؤها على سيرعملنا اليومي”.

من جهة أخرى، أدان المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة في بيان له ما “اقترفته رئيسة حزب الدستوري الحر بحق جمعية قانونيّة مرخّص لها وتنشط ضمن الضوابط التي حددها مرسوم الجمعيات، وذلك بإغلاق مقرها بالقوة”.

وبالمقابل ثمَّن بيان الحركة تدخل السلطات “لوضع حدّ لهذه التجاوزات والخروقات والجرائم”، منبِّهًا إلى خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي بالبلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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