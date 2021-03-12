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وزير الخارجية التركي: بدأنا اتصالات دبلوماسية مع مصر دون شروط مسبقة

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو (غيتي)
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو (غيتي)
12/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202112:38 PM (مكة المكرمة)

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدء الاتصالات الدبلوماسية بين بلاده ومصر بهدف إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها دون طرح أي شروط مسبقة.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول والتلفزيون التركي، إنه “لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليًا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة”.

جاء في سياق حديثه حول مستجدات ملفات السياسة الخارجية، وأضاف “(تطبيع العلاقات) يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والأقدام على خطوات في تلك المواضيع”.

وتابع تشاووش أوغلو “بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين، ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخارطة طريق معينة وتتواصل (المحادثات)”.

وأردف “لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى المخابرات  أو وزارتي الخارجية واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت”.

وفيما يتعلق بالسعودية والإمارات قال “في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فنحن نقابلها بالمثل، والأمر ذاته ينطبق على الإمارات”.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن هناك إمكانية للتفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية بمنطقة شرق المتوسط، معتبرًا أن القاهرة أبدت احترامًا للحدود الجنوبية للجرف القاري التركي عندما وقعت اتفاقًا مع اليونان عام 2020.

وذكر تشاووش أوغلو حينها أن عروض التنقيب التي طرحتها مصر أخيرا احترمت الجرف القاري لتركيا وأن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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