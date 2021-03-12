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الصحة العالمية توافق على لقاح جديد ضد كورونا وتؤكد سلامة أسترا زينيكا

لقاح جونسون أند جونسون (رويترز)
لقاح جونسون أند جونسون (رويترز)
12/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202110:29 PM (مكة المكرمة)

أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موافقتها للقاح شركة “جونسون اند جونسون” الأمريكية العملاق ضد فيروس كورونا والذي يعطى في جرعة واحدة، بحسب بيان للمنظمة الأممية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة”.

“لقاح ممتاز”

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بعدما علقت العديد من الدول عمليات نشره وسط مخاوف من تسببه بتجلط في الدم وفرط الحساسية.

وشددت المنظمة على عدم التوصل إلى رابط سببي بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، وقالت إن لجنتها الاستشارية الخاصة باللقاحات تحقق في سلامة البيانات الواردة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس للصحفيين في جنيف “أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثل سائر اللقاحات المستخدمة”.

وأضافت “نعم، يجب أن نستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا” مشددة على أن أي مخاوف مرتبطة بالسلامة يتعين التحقيق فيها.

وأكدت شركة أسترازينيكا ومقرها المملكة المتحدة أن لقاحها آمن وقالت إن “لا دليل” على أن لقاحها يزيد مخاطر تجلط الدم.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنه بعد حقن أكثر من 260 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن في أنحاء العالم، لم تُنسب أي وفاة للقاح ضد كوفيد-19.

وعلقت كل من الدنمارك والنروج وأيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل احترازي، بعد تقارير معزولة عن إصابة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية.

ومنعت إيطاليا والنمسا استخدام الجرعات العائدة لمجموعات منفصلة من أسترازينيكا، فيما أعلنت تايلاند وبلغاريا عن إرجاء عملية نشر هذا اللقاح.

وقالت النمسا والمكسيك والفيليبين إنها ستواصل عمليات التطعيم لأنها لم تجد سببا لتغيير الخطة، وأكدت كندا عدم وجود دليل على تسبب اللقاح بآثار جانبية حادة.

وكانت وكالة الأدوية الأوربية قد قالت، الأربعاء الماضي، إن هناك تقارير عن 22 حالة تتعلق بتجلط الدم بين ثلاثة ملايين شخص تلقوا اللقاح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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