الصحة العالمية توافق على لقاح جديد ضد كورونا وتؤكد سلامة أسترا زينيكا

أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موافقتها للقاح شركة “جونسون اند جونسون” الأمريكية العملاق ضد فيروس كورونا والذي يعطى في جرعة واحدة، بحسب بيان للمنظمة الأممية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة”.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بعدما علقت العديد من الدول عمليات نشره وسط مخاوف من تسببه بتجلط في الدم وفرط الحساسية.

وشددت المنظمة على عدم التوصل إلى رابط سببي بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، وقالت إن لجنتها الاستشارية الخاصة باللقاحات تحقق في سلامة البيانات الواردة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس للصحفيين في جنيف “أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثل سائر اللقاحات المستخدمة”.

وأضافت “نعم، يجب أن نستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا” مشددة على أن أي مخاوف مرتبطة بالسلامة يتعين التحقيق فيها.

.@WHO gave emergency use listing to Johnson & Johnson’s #COVID19 vaccine, the first to be listed as a single-dose regimen. As new vaccines become available, we must ensure they become part of the 🌍 solution, & not another reason some countries and people are left further behind.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 12, 2021