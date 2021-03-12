من تعز إلى حجة.. “الجزيرة مباشر” ترصد تقدم الجيش اليمني في جبهات مجمدة منذ سنوات (فيديو)

واصل الجيش اليمني تحركه في محور محافظة حجة الحدودية مع السعودية والتي تقع شمال غربي العاصمة صنعاء، إضافة إلى تحركه في محافظة تعز جنوب صنعاء، وكانت هذه الجبهات مجمدة منذ سنوات.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور تظهر المعارك بين الجيش الوطني والحوثيين وتقدم للجيش في منطقة عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم الجمعة.

وبيّن مقطع فيديو آليات وعربات عسكرية، تشق الطريق وتتخطى بعض الحواجز التي تم وضعها في الطريق، كما وضح في المقطع بعض الأسرى.

وقال متحدث من الأفراد العسكريين، إنه تم اليوم (الجمعة) تطهير منطقة الشبكة بالكامل، وأنهم غنموا بعض المعدات العسكرية والأسلحة.

وقال عسكري ضمن القوة التي شاركت في السيطرة على المنطقة إنه تم اليوم تطهير عدة قرى منها مديرية عبس والخط الرابط بين مديرية حيران ومديرية عبس كما تم أسر 6 أفراد من جماعة الحوثي.

تقدم الجيش اليمني في عبس

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تقدم الجيش اليمني وبسط سيطرته على عدد من المناطق بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الجيش الوطني اليمني سيطرت على قرى “الجر والحمراء والشبكة والمعصار وشعب الدش والمنجورة وبرمان ” بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية بعد معارك مع الحوثيين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تقدم الجيش الوطني وسيطرته على عدد من المناطق بمديرية عبس، ويظهر أحد مقاتلي الجيش الوطني التابع للمنطقة العسكرية الخامسة ” محمد أبو بكر ” يستعرض أحد المباني الذي سيطر عليه الجيش بعد معارك مع الحوثيين.

السيطرة على جبال غرب تعز

وسيطر الجيش الوطني اليمني أمس الخميس على منطقة الطوير المحاذية لجبل الزهيب القريب من منطقة البرح غرب تعز، ورصدت كاميرا (الجزيرة مباشر) التطورات الميدانية على الجبهة الغربية في تعز في ظل سيطرة القوات اليمينة على مزيد من المناطق من الحوثيين.

وقال العقيد عبد حمود الصغير “رئيس عمليات اللواء 17 محور تعز “إن المعركة كبيرة جدًا وتمثل معركة الريف الغربي بشكل كامل، والجبال التي كانت تحيط بالمنطقة وكانت تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وفي رد على سؤال عن الخطوة القادمة بعد تحرير هذه المناطق، قال إن القوات الميدانية في هذه المنطقة تسير وفق خطة الجيش للسيطرة ضمن محور تعز وأن الخطة تسير بطريقة مدروسة الأمر الذي أتاح السيطرة على العديد من المناطق.

وعن تطورات الوضع في المنطقة قال أحد قادة الجيش الوطني “أحمد الغزالي” إنه تمت السيطرة على جبلين يطلان على المنطقة هما جبل الطويق الأعلى والطويق الأسفل، وأنهم في طريقهم للسيطرة على أحد الجبال الذي يطل على المنطقة أيضا.

مواقع إستراتيجية وغنائم

كان الجيش اليمني قد حقق تقدما ميدانيا، إذ زحفت قواته، على مواقع لجماعة الحوثي، في جبهة الكدحة بمديرية المَعافِر غربي تعز، وخاضت معارك عنيفة مع الحوثيين، تمكنت بعدها من السيطرة على جبليّ علقة والدرب الاستراتيجي، غربيّ المديرية.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، استيلاء الجيش اليمني على معدات وأسلحة ثقيلة، بينها عربات وصواريخ ومنصات إطلاق ومدافع، خلال معاركه مع الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأعلن الجيش اليمني سيطرته على منطقة “الكدحة” غربي تعز بالكامل، ظهر أمس الأربعاء بعد معارك مع الحوثيين استمرت عدة أيام.

وقام قادة عسكريون من الجيش بجولة ميدانية في المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش في المناطق التي تقع غرب تعز.

وبدأ الجيش الوطني قبل أيام حملة عسكرية جنوب غربي تعز وتمكن خلالها من السيطرة على كافة الريف الغربي لمديرية جبل حمشي لخلق واقع جديد والتخفيف عن جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.