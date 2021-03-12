الإمارات تعلن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في “قطاعات استراتيجية” في إسرائيل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الإمارات ستستثمر من خلال هذا الصندوق في “قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها” في إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن الإعلان عن إنشاء الصندوق جاء عقب اتصال بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن الصندوق سيركز “على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن تمويل الصندوق سيكون من مخصّصات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص”.

وأضافت أن تأسيس الصندوق يهدف إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة”.

وصرح نتنياهو في وقت سابق، الخميس، بأن الامارات ستضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة في إسرائيل.

وألغى نتنياهو زيارة كانت مقررة للإمارات، الخميس، بسبب “صعوبات” في تنسيق الطيران عبر المجال الجوي للأردن.

بالفيديو: رئيس الوزراء نتنياهو سيقوم بزيارة أخرى إلى الإمارات قريبا جدا والإمارات ستستثمر 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة في إسرائيل. pic.twitter.com/V5jxTfqbad — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021

وأُعلِنَ في وقت سابق الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ومجموعة (إيدج) الإماراتية لتصنيع الأسلحة.

ونصت المذكرة على التعاون في تطوير نظام دفاعي متقدم ضد الطائرات المسيرة.

#ايدج تعلن عن اتفاقية استراتيجية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية حول تطوير حلول متقدمة للدفاع ضد الطائرات دون طيار: https://t.co/y4XCMfuTQ2. #المستقبل_اليوم pic.twitter.com/sFf9O8NbDB — EDGE (@_edgegroup) March 11, 2021

وأعلنت إسرائيل والإمارات إقامة علاقات دبلوماسية في أغسطس/آب الماضي بعد وساطة من الولايات المتحدة.

وقدَّم أول سفير للإمارات في إسرائيل أوراق اعتماده مطلع شهر مارس/آذار الجاري.