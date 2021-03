أدان تعرض أمريكيين من أصول آسيوية لجرائم عنصرية.. بايدن: المعركة ضد كورونا لم تنته

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن “جرائم الكراهية الخبيثة” التي يتعرض لها مواطنوه من أصول آسيوية منذ بدء جائحة فيروس كورونا وقال هذا السلوك “غير أمريكي” وطالب بوقفه حالًا، كما حذر من أن المعركة ضد كورونا لم تنته بعد.

واستعرض الرئيس الأمريكي -في أول خطاب له يذاع وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية- وبالتفصيل الطريق الذي اجتازته بلاده في محاربتها للجائحة، وقال “في كثير من الأحيان، انقلبنا ضد بعضنا البعض”.

وأكد بايدن إدانته لما قال إنها جرائم الكراهية الخبيثة ضد الأمريكيين الآسيويين الذين تعرضوا لهجمات ومضايقات وأُلقيَ اللومُ عليهم وجُعلوا كبش فداء بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

وقال الرئيس الديموقراطي في الخطاب الذي ألقاه من البيت الأبيض مساء الخميس واتسم بنبرة تحذيرية وتفاؤلية في آن واحد إن “هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع”.

لكنه طمأن في الوقت نفسه أن المستقبل سيحمل معه “أيامًا أفضل” مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وأشاد بايدن في خطابه مساء الخميس بالتقدم الهائل الذي حققته الولايات المتحدة في حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس ودعا مواطنيه لعدم التراخي في المعركة ضد الفيروس.

وأعلن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة أنه سيحرص على أن يحق لكل البالغين الأمريكيين، أيًا كان عمرهم، تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول الأول من مايو/أيار.

كما ذكر سلسلة خطوات لتسريع عمليات التلقيح في البلاد، واعدًا مواطنيه بأنهم في حال عملوا بخطته القائمة على تلقي اللقاح والالتزام بالقواعد الصحية فإن هذا الأمر سيوفر “فرصة جيدة بأن يجتمعوا ضمن مجموعات صغيرة للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو/تموز.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع الخميس خطة وضعتها إدارته لإنعاش الاقتصاد وأقرّها الكونغرس الأربعاء وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

‘It's wrong, it's un-American, and it must stop’: President Biden called for an end to hate crimes and harassment against Asian Americans https://t.co/r2J2HX0YQ7 pic.twitter.com/sup2nbWMIt

— Reuters (@Reuters) March 12, 2021