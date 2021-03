“أبو تريكة مش إرهابي”.. تضامن واسع مع أمير القلوب بعد قرار محكمة النقض بمصر (فيديو)

سارعت الجماهير الرياضية للتعبير عن غضبها العارم بعد قرار محكمة النقض المصرية بتأييد إدراج النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب ضمن أكثر من 1500 شخص آخرين.

واحتج مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي على القرار عبر وسم (أبو تريكة مش إرهابي) الذي تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر عقب صدور القرار.

وانتقد مغردون ما وصفوه بغياب العدالة وتسييس القضاء في البلاد، بينما أعاد مدونون تداول مقطع سابق لأبو تريكة تحدث فيه عن حبه لمصر ولشعبها، ومقطع آخر يشيد فيه كثيرون بأخلاقه، مستنكرين كيف يمكن لأبو تريكة أن يُتهم بالإرهاب.

وفي مداخلة مع الجزيرة مباشر، علق الناشط الحقوقي مسعد البربري قائلًا “محمد أبو تريكة لاعب كرة قدم ولم يمارس السياسة أو أي نشاط آخر خارج إطار هذه اللعبة، وبالتالي فهو نموذج فج لظلم الأعداد الأخرى التي تليه في القائمة الطويلة”.

وقال المحامي والحقوقي أسعد هيكل للجزيرة مباشر، إن ما صدر مجرد توصية من نيابة النقض قد تأخذ بها المحكمة أو لا، وبالتالي فهي غير ملزمة، وقرار المحكمة مؤقت لمدة 5 سنوات، كما لم يُحكم عليه بالسجن.

ويعد هذا الإدراج هو الثاني لأبو تريكة على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات تنتهي في مايو/أيار 2023 وذلك بعدما ألغت محكمة النقض في يوليو/تموز 2018 قرار محكمة الجنايات الصادر في يناير/كانون الثاني 2017.

وتفاعل مدونون وشخصيات بارزة عدة مع قرارات محكمة النقض الأخيرة ضد أبو تريكة وغرد الكاتب الصحفي جمال سلطان قائلًا “محكمة النقض تصدق على حكم وضع اللاعب الدولي محمد أبو تريكة في قائمة الإرهابيين”.

وتساءل مستنكرًا “في اعتقادك الرأي العام المصري والعربي والدولي عندما ينظر إلى مثل هذا الخبر يعتبره إهانة لأبو تريكة أم للقضاء المصري؟”.

وعلق الحقوقي أسامة رشدي قائلًا “هذه مسخرة لعدالة الدولة البوليسية التي يسميها السيسي (الدولة الجديدة). نفس المحكمة ألغت نفس القرار في حكم نهائي في 2018، ولكن ماذا حدث؟ قاموا بإدراج نفس الأشخاص في قرار جديد وقاموا بتغيير القانون ليلغوا يد محكمة النقض التي استندت في قرارها لصالح المدرجين على أن الاتهامات ضدهم مجهولة”.

وتابع رشدي “التعديل لم يشترط صدور أحكام أو اتهامات محدد مجرد معلومات! الشعب كله بموجب ذلك ممكن يدرج على هذه القوائم. لا توجد محاكمة ولا يستطيع المدرج تقديم دفاعه أو تفنيد الاتهامات ضده في إهدار لكل الضمانات سواء الواردة في الدساتير أو العهود الدولية لحقوق الإنسان”.

وكتب مغرد يقول “أبو تريكة أكثر لاعب أخلاقي في العالم وهو الأكثر شعبية بين الرياضيين العرب حتى بعد اعتزاله بسنوات. (أمير القلوب) ملك قلوب الناس على أرض الملعب وخارجه، وتضامن مع قضايا الأمة، ولهذا السبب قرروا الانتقام منه بعد حين، والحكم مُسيس”.

وبموجب حكم النقض يصبح قرار الإدراج لأبو تريكة ومن معه في القضية نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.

ويتضمن الحكم 1529 شخصًا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، وأبناء الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان (المحظورة من قبل النظام)، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي وباكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية سابقًا.

ويواجه أبو تريكة وغيره على هذا القائمة 9 آثار قانونية منها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتجميد الأموال والأصول الأخرى.

He is not a terrorist ♥#ابوتريكة_مش_ارهابي pic.twitter.com/seGF4LiXK6

— ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) March 12, 2021