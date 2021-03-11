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الروسي روبليف يتأهل لنصف نهائي بطولة قطر للتنس دون لعب أي مباراة

وصل روبليف إلى قبل نهائي البطولة دون أن يلعب نقطة واحدة (رويترز)
وصل روبليف إلى قبل نهائي البطولة دون أن يلعب نقطة واحدة (رويترز)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202111:35 PM (مكة المكرمة)

بات بإمكان الروسي أندريه روبليف أن يصبح أول لاعب يتوج ببطولة قطر المفتوحة للتنس إذا فاز بمباراتين فقط.

وأعفت القرعة روبليف من خوض الدور الأول للبطولة ليواجه الفرنسي ريتشارد جاسكيه في الدور الثاني.

وتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة قبل لقائهما فصعد روبليف إلى الدور التالي.

ولم يكن اللاعب الروسي مضطرا لخوض منافسات دور الثمانية أيضا، اليوم الخميس، في ظل عدم جاهزية منافسه المجري مارتون فوكسوفيكس.

وكتبت رابطة لاعبي التنس المحترفين على حسابها بموقع تويتر: “للمرة الأولى منذ تأسيس الرابطة (عام 1990) يتمكن أحد اللاعبين من اجتياز ثلاثة أدوار بإحدى مسابقات الرابطة دون لعب”.

ونال المصنف الثاني عالميًا 52 ألفًا و595 دولارًا في البطولة من دون أن يلعب مباراة واحدة خلال البطولة الحاليَّة.

ومن المقرر الآن أن يخوض روبليف مباراته الأولى في بطولة قطر بالدور قبل النهائي، غدًا الجمعة، أمام الفائز من المباراة التي تجمع المصنف الأول في البطولة النمساوي دومينيك تيم والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، شريطة أن يظل خصمه لائقًا.

ورغم ذلك، لم يكن روبليف غير نشط تمامًا في البطولة، بعد أن وصل للمباراة النهائية في منافسات الزوجي بالبطولة برفقة زميله الأوزبكي أصلان كاراتسيف.

وتشهد مواجهات دور الثمانية في البطولة أيضا، مشاركة النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، الذي عاد لبطولات اللعبة البيضاء بعد غياب دام 14 شهرًا تضمنت إجراءه جراحتيْن في الركبة.

ويلتقي فيدرر مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، الخميس في دور الثمانية، بعدما اجتاز منافسه البريطاني دان إيفانز في مباراته الأولى بالبطولة، أمس الأربعاء.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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