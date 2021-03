الروسي روبليف يتأهل لنصف نهائي بطولة قطر للتنس دون لعب أي مباراة

بات بإمكان الروسي أندريه روبليف أن يصبح أول لاعب يتوج ببطولة قطر المفتوحة للتنس إذا فاز بمباراتين فقط.

وأعفت القرعة روبليف من خوض الدور الأول للبطولة ليواجه الفرنسي ريتشارد جاسكيه في الدور الثاني.

وتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة قبل لقائهما فصعد روبليف إلى الدور التالي.

ولم يكن اللاعب الروسي مضطرا لخوض منافسات دور الثمانية أيضا، اليوم الخميس، في ظل عدم جاهزية منافسه المجري مارتون فوكسوفيكس.

وكتبت رابطة لاعبي التنس المحترفين على حسابها بموقع تويتر: “للمرة الأولى منذ تأسيس الرابطة (عام 1990) يتمكن أحد اللاعبين من اجتياز ثلاثة أدوار بإحدى مسابقات الرابطة دون لعب”.

When you find out you have to play Rublev 😉

After a bye and two walkovers, @AndreyRublev97 is through to the semi-finals at @QatarTennis without playing a point 😮 pic.twitter.com/qYgJ82k9QO

— ATP Tour (@atptour) March 11, 2021