ميغان ماركل تتقدم بشكوى ضد مذيع بريطاني.. والأمير وليام: “لسنا عنصريين”

تقدمت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا بشكوى رسمية إلى قناة (أي تي في) البريطانية بشأن تعليقات المذيع الشهير بيرس مورغان عنها، بعد مقابلة ميغان والأمير هاري مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الشكوى لا تتعلق بهجمات مورغان الشخصية على ميغان بل تتعلق بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه تعليقات مورغان على الآخرين وكيف يمكن أن تقلل من خطورة قضايا الصحة العقلية.

وأعلنت قناة ITV، الثلاثاء الماضي، أن مورغان سيغادر برنامج (صباح الخير بريطانيا) وقالت القناة في بيان مقتضب “عقب مناقشات مع ITV، قرر بيرس مورغان أن الوقت قد حان لمغادرة البرنامج”، وأضاف البيان “لقد قبلت القناة هذا القرار وليس لديها أي شيء تضيفه”.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، خرج مورغان من البرنامج، في بث مباشر على الهواء بعد أن تعرض لانتقادات من المذيع المشارك في البرنامج بسبب تصريحاته عن ميغان ماركل.

وفي حلقة الإثنين من البرنامج ذاته تساءل مورغان إن كانت ميغان ماركل صادقة بشأن وجود أفكار انتحارية، وأثارت تعليقاته جدلًا كبيرًا في بريطانيا، كما انتقدته جمعيات خيرية مهتمة بالصحة العقلية.

'We're not racist', says Prince William after Meghan and Harry interview https://t.co/QhgjY2Wslc pic.twitter.com/WHScKartYj

— Reuters (@Reuters) March 11, 2021