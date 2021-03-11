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ميغان ماركل تتقدم بشكوى ضد مذيع بريطاني.. والأمير وليام: “لسنا عنصريين”

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل (غيتي)
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل (غيتي)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202106:10 PM (مكة المكرمة)

تقدمت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا بشكوى رسمية إلى قناة (أي تي في) البريطانية بشأن تعليقات المذيع الشهير بيرس مورغان عنها، بعد مقابلة ميغان والأمير هاري مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الشكوى لا تتعلق بهجمات مورغان الشخصية على ميغان بل تتعلق بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه تعليقات مورغان على الآخرين وكيف يمكن أن تقلل من خطورة قضايا الصحة العقلية.

وأعلنت قناة ITV، الثلاثاء الماضي، أن مورغان سيغادر برنامج (صباح الخير بريطانيا) وقالت القناة في بيان مقتضب “عقب مناقشات مع ITV، قرر بيرس مورغان أن الوقت قد حان لمغادرة البرنامج”، وأضاف البيان “لقد قبلت القناة هذا القرار وليس لديها أي شيء تضيفه”.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، خرج مورغان من البرنامج، في بث مباشر على الهواء بعد أن تعرض لانتقادات من المذيع المشارك في البرنامج بسبب تصريحاته عن ميغان ماركل.

وفي حلقة الإثنين من البرنامج ذاته تساءل مورغان إن كانت ميغان ماركل صادقة بشأن وجود أفكار انتحارية، وأثارت تعليقاته جدلًا كبيرًا في بريطانيا، كما انتقدته جمعيات خيرية مهتمة بالصحة العقلية.

“لسنا عنصريين”

من جانبه قال الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا والشقيق الأكبر للأمير هاري، اليوم الخميس، إن العائلة المالكة ليست عنصرية تعليقًا على ما قالته ميغان زوجة أخيه الأمير هاري إن أحد أفراد العائلة تساءل عما ستكون عليه سمرة بشرة ابنهما آرتشي.

وقال وليام أثناء زيارة لمدرسة في شرق لندن إنه لم يتحدث مع هاري منذ بث المقابلة التي جرت معه ومع زوجته قبل ثلاثة أيام، لكنه أوضح “لم أتحدث معه لكنني سأفعل”.

ورد على سؤال لأحد الصحفيين إن كانت العائلة المالكة عنصرية قائلًا “نحن لسنا أسرة عنصرية على الإطلاق”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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