مواقع إستراتيجية و”غنائم” للجيش اليمني بعد معارك مع الحوثيين في تعز (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو، حصلت عليها الجزيرة مباشر، استيلاء الجيش اليمني على معدات وأسلحة ثقيلة، بينها عربات وصواريخ ومنصات إطلاق ومدافع، خلال معاركه مع الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وحقّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا، إذ زحفت قواته على مواقع لجماعة الحوثي في جبهة الكدحة بمديرية المَعافِر غربي تعز وخاضت معارك عنيفة مع الحوثيين تمكنت بعدها من السيطرة على جبليّ علقة والدرب الإستراتيجي غربي المديرية.

وأعلن الجيش اليمني سيطرته على منطقة “الكدحة” غربي تعز بالكامل، ظهر أمس الأربعاء بعد معارك مع الحوثيين استمرت عدة أيام.

وتفقّد قادة عسكريون من الجيش خلال جولة ميدانية، المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش في المناطق التي تقع غرب تعز.

قائد اللواء 35 مدرع بالجيش الوطني اليمني العميد عبدالرحمن الشمساني يتحدث لـ #الجزيرة_مباشر من جبهة الكدحة غربي #تعز حول آخر التطورات الميدانية #اليمن pic.twitter.com/sJSGhGHB6u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2021

وكان قائد اللواء 35 العميد الركن عبد الحميد الشمساني قد قال للجزيرة مباشر إن ” قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق الصحيحة ومشاولة بتعز إضافة إلى تحرير منطقة الكدحة بالكامل من سيطرة الحوثيين.

وبيّن الشمساني أن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر عدد من الحوثيين وألحقت بهم خسائر وصفها بالمهمة.

وأكد أن قوات الجيش الوطني تحقق تقدما مهمة في جبهة تعز وتبقى منها بعض المناطق القليلة سيطرة الحوثي سيتم تحريرها خلال الأيام القادمة، بحسب ما ذكر.

وبدأ الجيش الوطني قبل أيام حملة عسكرية جنوب غربي تعز وتمكن خلالها من السيطرة على كافة الريف الغربي لمديرية جبل حمشي لخلق واقع جديد والتخفيف عن جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.