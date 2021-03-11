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مدينة إيطالية تمنح الجنسية الفخرية للباحث المصري المعتقل باتريك زكي

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي (مواقع التواصل)
الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي (مواقع التواصل)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202101:26 PM (مكة المكرمة)

وافق مجلس مدينة إيمولا الواقعة في مقاطعة بولونيا -بالجزء الشمالي الشرقي من وسط إيطاليا- على منح الباحث المصري المعتقل باتريك زكي الجنسية الفخرية، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه.

ووقع مجلس المدينة على وثيقة تدعو “إلى العمل مع الحكومة الإيطالية لمواصلة وتعزيز الالتزام بطلب المؤسسات المصرية الإفراج الفوري عن باتريك زكي”.

وفي أواخر الشهر الماضي قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو- خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان- إن الباحث الحقوقي باتريك زكي لا يزال محتجزًا في مصر من دون وجه حق مطالبا السلطات المصرية إطلاق سراحه.

 

وباتريك جورج زكي  هو باحث في  “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، وجرى اعتقاله من قبل السلطات المصرية في 7 فبراير/ شباط الماضي أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازته في مصر.

ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على فيسبوك في “التحريض على قلب نظام الحكم” و”التظاهر” و”تكدير السلم العام”، وغيرها من الاتهامات التي توجه في العادة للناشطين الحقوقيين في مصر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الخبيرة الدولية ماري لولر في بيان إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل باتريك زكي تعرضوا لعمليات تجديد متكررة للاحتجاز دون محاكمة.

وأضافت “لا ينبغي استخدام الحبس الاحتياطي إلا استثناء للقاعدة، وليس نهجا افتراضيا” معربة عن قلقها من اعتقال السلطات المصرية لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وصحفيين، واحتجازهم لفترات طويلة قبل المحاكمة، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمات إرهابية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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