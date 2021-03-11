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نتنياهو يلغي زيارته إلى الإمارات للمرة الرابعة.. ما السبب؟

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد "يمين" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يسار" (مواقع التواصل)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد "يمين" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يسار" (مواقع التواصل)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202105:13 PM (مكة المكرمة)

ذكرت إذاعة “كان” الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة للإمارات اليوم الخميس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن الزيارة أمس الأربعاء وقالت إن نتنياهو سيلتقي بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن الزيارة المقررة قد تتأجل أو تلغى بسبب مشكلات تتعلق بالمسار الجوي إلى الإمارات ومرض ألم بزوجة نتنياهو.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير الإعلامية التي ذكرت بأنه سيزور الإمارات اليوم الخميس، وقال في بيان إن الرحلة تأجلت بسبب “صعوبات” في تنسيق الطيران عبر المجال الجوي للأردن.

ونقل موقع “وللا” الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترتيبات رحلة نتنياهو إلى الإمارات كانت فاشلة من البداية إلى النهاية، والمسؤولية كاملة عن ذلك تقع على عاتق رئيس الموساد يوسي كوهين وتنسيقه الضعيف مع الأردنيين.

ولم تؤكد إسرائيل أو الإمارات رسميًا أنه كان من المقرر إجراء مثل هذه الزيارة، وكان من شأنها إن تمّت أن تكون أول زيارة يقوم بها نتنياهو للدولة الخليجية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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