نتنياهو يلغي زيارته إلى الإمارات للمرة الرابعة.. ما السبب؟

ذكرت إذاعة “كان” الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة للإمارات اليوم الخميس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن الزيارة أمس الأربعاء وقالت إن نتنياهو سيلتقي بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

كان من المتوقع أن رئيس الوزراء نتنياهو سيقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن الزيارة المقررة قد تتأجل أو تلغى بسبب مشكلات تتعلق بالمسار الجوي إلى الإمارات ومرض ألم بزوجة نتنياهو.

نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير الإعلامية التي ذكرت بأنه سيزور الإمارات اليوم الخميس، وقال في بيان إن الرحلة تأجلت بسبب “صعوبات” في تنسيق الطيران عبر المجال الجوي للأردن.

هذا وأعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان, اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021

ونقل موقع “وللا” الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترتيبات رحلة نتنياهو إلى الإمارات كانت فاشلة من البداية إلى النهاية، والمسؤولية كاملة عن ذلك تقع على عاتق رئيس الموساد يوسي كوهين وتنسيقه الضعيف مع الأردنيين.

ولم تؤكد إسرائيل أو الإمارات رسميًا أنه كان من المقرر إجراء مثل هذه الزيارة، وكان من شأنها إن تمّت أن تكون أول زيارة يقوم بها نتنياهو للدولة الخليجية.