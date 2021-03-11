تحالف طبي دولي: ثورة التكنولوجيا قد تؤدي إلى إنتاج لقاح مضاد لأي جائحة في 100 يوم

قال تحالف دولي لمكافحة الأوبئة إن ثورة التكنولوجيا ساعدت العلماء على تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا خلال أقل من عام يجب تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح للوقاية من أي جائحة مقبلة خلال مئة يوم.

وقال تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (سي إي بي آي) إن الجائحة المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء توجيه التحالف دعوة إلى المانحين الدوليين لدعم استراتيجية على مدى خمس سنوات تتكلف 3.5 مليار دولار لمواجهة مخاطر أي جائحة في المستقبل.

We are at a critical point in human history. We now have the tools to reduce the risk of future epidemics and pandemics🌍 CEPI's $3.5bn plan aims to build a world that is better equipped to deal with these diseases #EndPandemics ➡️https://t.co/PlAICIyHZEhttps://t.co/DupO94glpl — CEPI (@CEPIvaccines) March 10, 2021

وقال ريتشارد هاتشيت الرئيس التنفيذي للتحالف خلال ندوة عُقدت عبر الإنترنت إنه على الرغم من أن كوفيد-19 حصد أرواح 2.5 مليون تقريبًا حتى الآن “فقد لا يحالفنا الحظ إلى هذا الحد في المرة المقبلة”.

وأوضح أن جائحة كورونا ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين، وإذا لم يتم التحرك الآن فإنها لن تكون الأخيرة، وقال “ليس هناك أي شيء على الإطلاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر/ من أن يكون أشد فتكًا بكثير”.

وطالب الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والشركاء ضخ استثمارات حيوية الآن في الأمن الصحي العالمي وانتهاز الثورة في علم اللقاحات التي حفزها فيروس كورونا.

We know that #COVID19 will not be the last pandemic of the 21st century. We need to rapidly develop the tools to better respond to future crises. @DrTedros shared his support for our plans at our launch event @WHO #EndPandemics ➡️https://t.co/PlAICIyHZE pic.twitter.com/Hv5wq3AuNg — CEPI (@CEPIvaccines) March 10, 2021

تكنولوجيا الاستجابة السريعة

ودعا الرئيس التنفيذي للتحالف، الباحثين وشركات الأدوية إلى استغلال إمكانات “تكنولوجيا برامج الاستجابة السريعة” مثل تلك التي استخدمتها فايزر-بايونتك ومودرنا في تطوير اللقاحات من أجل تقليص مدة تطوير لقاح إلى 100 يوم.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب أيضًا العمل مع الجهات التنظيمية العالمية لتبسيط الاشتراطات اللازمة لإقرار اللقاحات، وربط منشآت التصنيع لإتاحة الانتاج السريع للقاحات.