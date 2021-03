تحالف طبي دولي: ثورة التكنولوجيا قد تؤدي إلى إنتاج لقاح مضاد لأي جائحة في 100 يوم

قال تحالف دولي لمكافحة الأوبئة إن ثورة التكنولوجيا ساعدت العلماء على تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا خلال أقل من عام يجب تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح للوقاية من أي جائحة مقبلة خلال مئة يوم.

وقال تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (سي إي بي آي) إن الجائحة المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء توجيه التحالف دعوة إلى المانحين الدوليين لدعم استراتيجية على مدى خمس سنوات تتكلف 3.5 مليار دولار لمواجهة مخاطر أي جائحة في المستقبل.

We are at a critical point in human history. We now have the tools to reduce the risk of future epidemics and pandemics🌍

CEPI's $3.5bn plan aims to build a world that is better equipped to deal with these diseases #EndPandemics ➡️https://t.co/PlAICIyHZEhttps://t.co/DupO94glpl

