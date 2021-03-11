البث الحي
الأخبار

رايتس ووتش: شرطة البحرين عذبت أطفالا معتقلين وهددتهم بالاغتصاب

سيد حسن أحمد أمين (16 عاما) أحد الأطفال المعتقلين الذين تتم محاكتهم في البحرين (هيومن رايتس ووتش)
سيد حسن أحمد أمين (16 عاما) أحد الأطفال المعتقلين الذين تتم محاكتهم في البحرين (هيومن رايتس ووتش)
10/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202101:04 AM (مكة المكرمة)

 أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير/شباط الماضي إلى منتصفه لدى محاولة السلطات منع المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة التي اندلعت عام 2011.  

وفيما أحجمت الجهات الأمنية البحرينية عن تقديم تفاصيل عن هذه الأحداث، قال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن البحرين تتعامل مع حماية حقوق الإنسان “بجدية بالغة” و”لا تتسامح مطلقا” مع إساءة المعاملة داخل نظام العدالة.

ونقل البيان عن الأطفال قولهم “إن 5 أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير تعرضوا للضرب من قبل شرطيَيْن في مركزاعتقال وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة”.

وأضاف البيان “وقال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عامًا) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء”.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن أربعة من الأطفال لا يزالون رهن الاحتجاز وإن أحدهم عمره 16 عامًا و”لديه مضاعفات طبية خطيرة”.

وذكر المتحدث الحكومي البحريني أنه “حينما يتعامل نظام العدالة الجنائية في المملكة مع من هم دون سن 18 عامًا، فإنه يتخذ القرارات بناء على اعتبارات المصلحة العليا لكل طفل وكذلك إعادة تأهيلهم ومكانهم في المجتمع”.

وكانت البحرين قد استخدمت القوة لقمع المظاهرات عام 2011، وشنت حملة صارمة ضد النشطاء السياسيين وممثلي المعارضة في الاضطرابات المتفرقة والمعارضة بعد ذلك، وكانت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت إحدى انتفاضات “الربيع العربي” قبل عشر سنوات.

وتلت ذلك محاكمات جماعية وزجت السلطات بالآلاف في السجون وفر كثيرون آخرون للخارج، وتشهد البحرين منذ ذلك الحين اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها تفجيرات.

وتنتقد الجماعات الحقوقية -ومنها منظمة العفو الدولية- افتقار المملكة لنظام قضائي مستقل واتهمت قواتها الأمنية بممارسة التعذيب وغيره من أشكال الانتهاكات مع تمتعها بحصانة من العقاب، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

عبد الله الأشعل للجزيرة مباشر: مصر ليست عدوة لتركيا ولن تكون (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

شاهد: الاحتلال يعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

أحد الأطفال في قبضة الاحتلال (تويتر)

3 نساء يعتدين على سائق سيارة طلب منهن ارتداء الكمامات (فيديو)

تكرار حالات الاعتداء على سائقي سيارت أوبر في الشوراع الأمريكية (مواقع التواصل الاجتماعي)

في جلسة عبر زووم.. القبض على المتهم لوجوده مع المدعية في نفس المكان (فيديو)

تفاجأ القاضي بوجود المدعية والمدعى عليه في نفس المكان (يوتيوب)
الأكثر قراءة

“هذا ما فعلته الصين بأمي”.. ناشطة إيغورية تبكي داخل البرلمان التركي (فيديو)

الناشطة الإيغورية نورسمان أبوراسيت ترفع صورة والدتها المعتقلة في الصين أمام البرلمان التركي (الجزيرة مباشر)

قادة الكنيسة في فرنسا يحذرون من مخاطر قانون يستهدف “الإسلام السياسي”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

تقرير يكشف مفاجأة: دولة عربية الأولى عالميا في سرعة إنترنت الهاتف

قطر الأولى عالميا من حيث سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف (رويترز)

بريطانيا.. قصر باكنغهام يخرج أخيرا عن صمته ويرد على تصريحات هاري وميغان

ملكة بريطانيا مع الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز أرشيف)