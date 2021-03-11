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شرطية تنظم المرور وهي تحمل رضيعها (فيديو)

أثار الفيديو جدلا واسعا في الهند (تويتر)
أثار الفيديو جدلا واسعا في الهند (تويتر)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202108:49 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو قصير لشرطية تنظم سير الحركة المرورية بينما كانت تحمل رضيعها على كتفها.

وقالت مواقع وصحف هندية إن الشرطية تدعى بريانكا، وكانت تحمل طفلها الذي يبلغ 5 أشهر.

 

وأوضحت أنها كانت عائدة للتو من إجازة أمومة وكان اليوم الذي تم تصوير الفيديو فيه هو اليوم الثالث لها بعد عودتها.

وأضافت أنه بعد تداول المقطع بكثافة تم نقلها إلى عمل أخف بالقرب من منزلها.

ونقلت المواقع عن بريانكا أنه لا يوجد أحد يمكنه رعاية الرضيع فاضطرت إلى حمله خلال ممارسة عملها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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