شرطية تنظم المرور وهي تحمل رضيعها (فيديو)

لقي 45 هنديا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انزلاق حافلة ركاب في قناة مائية تابعة لمنطقة سيدهي بولاية مادهيا براديش (وسط الهند)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو قصير لشرطية تنظم سير الحركة المرورية بينما كانت تحمل رضيعها على كتفها.
وقالت مواقع وصحف هندية إن الشرطية تدعى بريانكا، وكانت تحمل طفلها الذي يبلغ 5 أشهر.
وأوضحت أنها كانت عائدة للتو من إجازة أمومة وكان اليوم الذي تم تصوير الفيديو فيه هو اليوم الثالث لها بعد عودتها.
WATCH: Chandigarh woman cop regulates traffic with toddler in her arms#Chandigarh #Priyanka #NationNext pic.twitter.com/eHOJyo5jbh
— Nation Next (@nationnextlive) March 6, 2021
وأضافت أنه بعد تداول المقطع بكثافة تم نقلها إلى عمل أخف بالقرب من منزلها.
ونقلت المواقع عن بريانكا أنه لا يوجد أحد يمكنه رعاية الرضيع فاضطرت إلى حمله خلال ممارسة عملها.