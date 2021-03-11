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رقم قياسي لجرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في اليابان

بلغ عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في اليابان بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي 61 طفلا (غيتي- أرشيفية)
بلغ عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في اليابان بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي 61 طفلا (غيتي- أرشيفية)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202111:13 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة اليابانية تسجيل رقم قياسي لضحايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، في عام 2020.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن نتائج مسح أجرته الشرطة، نشر الخميس، كشفت عن تسجيل 2172 حالة اعتداء جنسي على أطفال.

وأضافت أن الرقم ارتفع بنسبة 9.1% عن العدد المسجَّل عام 2019.

وبلغ عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي 61 طفلا.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك مخاوف من احتمال وجود العديد من حالات الاعتداء الجنسي غير المعروفة، لأن تفشي جائحة كورونا يقلل من فرص الالتقاء بأشخاص بخلاف أفراد الأسرة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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