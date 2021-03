صحفي فرنسي يرفض استضافة مارين لوبان في برنامجه (فيديو)

رفض الصحفي الفرنسي صامويل إيتيان استضافة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عبر قناته الشخصية على منصة (تويتش) الخاصة بالبث المرئي، وذلك بسبب الأيديولوجية التي يروجها حزبها الجبهة الوطنية، على حد قوله.

وبرر إيتيان في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر رفضه استضافة لوبان أو أي قيادي في حزبها قائلا “الأفكار التي تحملها لا تتوافق مع قيمه وقناعاته”.

وخلال نزوله ضيفًا على أحد البرمامج التلفزيونية أكد إيتيان أنه من غير المعقول منح الكلمة للمتطرفين.



وقال الصحفي الفرنسي الذي عمل في عدة قنوات فرنسية من بينها (فرانس إينفو)، في سياق رده على عدم استضافة أفراد من حزب التجمع الوطني “أنا حينما اتحدث على منصة (تويتش) لا أتحدث كصحفي أو كمقدّم برامج على إحدى القنوات الحكومية، وإنما كمواطن يدافع عن قيم الجمهورية الموروثة تاريخيًّا. وحينما ننظر إلى أفكار حزب التجمع الوطني، فلا يمكننا أن نعتبره حزبًا مدافعًا عن قيم الجمهورية الفرنسية”.

وقال “ولأنني خلال عملي في المنصة أتحدث من بيتي الخاص، لذلك لا أقبل استضافة الأشخاص الذين يحملون أفكارًا متطرفة”.

Mon stream est mobile, et je peux organiser cette émission en dehors de mon domicile.

Et la démocratie c’est évidemment échanger avec tous, y compris avec ceux avec qui on n’est pas d’accord.

C’est aussi mon devoir de journaliste.

— Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 11, 2021