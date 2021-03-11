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صحفي فرنسي يرفض استضافة مارين لوبان في برنامجه (فيديو)

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا (رويترز)
مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا (رويترز)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202111:27 PM (مكة المكرمة)

رفض الصحفي الفرنسي صامويل إيتيان استضافة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عبر قناته الشخصية على منصة (تويتش) الخاصة بالبث المرئي، وذلك بسبب الأيديولوجية التي يروجها حزبها الجبهة الوطنية، على حد قوله.

وبرر إيتيان في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر رفضه استضافة لوبان أو أي قيادي في حزبها قائلا “الأفكار التي تحملها لا تتوافق مع قيمه وقناعاته”.

وخلال نزوله ضيفًا على أحد البرمامج التلفزيونية أكد إيتيان أنه من غير المعقول منح الكلمة للمتطرفين.

وقال الصحفي الفرنسي الذي عمل في عدة قنوات فرنسية من بينها (فرانس إينفو)، في سياق رده على عدم استضافة  أفراد من حزب التجمع الوطني “أنا حينما اتحدث على منصة (تويتش) لا أتحدث كصحفي أو كمقدّم برامج على إحدى القنوات الحكومية، وإنما كمواطن يدافع عن قيم الجمهورية الموروثة تاريخيًّا. وحينما ننظر إلى أفكار حزب التجمع الوطني، فلا يمكننا أن نعتبره حزبًا مدافعًا عن قيم الجمهورية الفرنسية”.

وقال “ولأنني خلال عملي في المنصة أتحدث من بيتي الخاص، لذلك لا أقبل استضافة الأشخاص الذين يحملون أفكارًا متطرفة”.

يذكر أن إيتيان تحول خلال بضعة أسابيع فقط إلى ظاهرة إعلامية فرنسية، فقد أثار برنامجه الجديد على الشبكة الاجتماعية ضجة كبرى من خلال استقبال شخصيات سياسية فرنسية كبيرة، كان آخرهم رئيس الجمهورية الفرنسية السابق فرانسوا هولاند.

وفي الوقت الذي أكد فيه الصحفي الفرنسي أن ضيفه المقبل هو رئيس الحكومة الفرنسية الحالي جان كاستكس، فإنه أكد مرة أخرى بأنه لا يريد استقبال أي عضو من أعضاء حزب التجمع الوطني.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع فرنسية

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