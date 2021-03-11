صحفي فرنسي يرفض استضافة مارين لوبان في برنامجه (فيديو)

رفض الصحفي الفرنسي صامويل إيتيان استضافة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عبر قناته الشخصية على منصة (تويتش) الخاصة بالبث المرئي، وذلك بسبب الأيديولوجية التي يروجها حزبها الجبهة الوطنية، على حد قوله.

وبرر إيتيان في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر رفضه استضافة لوبان أو أي قيادي في حزبها قائلا “الأفكار التي تحملها لا تتوافق مع قيمه وقناعاته”.

وخلال نزوله ضيفًا على أحد البرمامج التلفزيونية أكد إيتيان أنه من غير المعقول منح الكلمة للمتطرفين.



وقال الصحفي الفرنسي الذي عمل في عدة قنوات فرنسية من بينها (فرانس إينفو)، في سياق رده على عدم استضافة أفراد من حزب التجمع الوطني “أنا حينما اتحدث على منصة (تويتش) لا أتحدث كصحفي أو كمقدّم برامج على إحدى القنوات الحكومية، وإنما كمواطن يدافع عن قيم الجمهورية الموروثة تاريخيًّا. وحينما ننظر إلى أفكار حزب التجمع الوطني، فلا يمكننا أن نعتبره حزبًا مدافعًا عن قيم الجمهورية الفرنسية”.

وقال “ولأنني خلال عملي في المنصة أتحدث من بيتي الخاص، لذلك لا أقبل استضافة الأشخاص الذين يحملون أفكارًا متطرفة”.

➡️ @MLP_officiel invitée de @SamuelEtienne sur @TwitchFR ? "Sur #Twitch, je ne suis ni journaliste ni présentateur de #QPUC. Je suis là en tant que citoyen, à la maison. Je ne recevrai pas le Rassemblement national chez moi !"#GGRMC pic.twitter.com/3YG1Zxnima — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) March 10, 2021

Thread Précision concernant l’invitation d’un représentant du Rassemblement National sur ma chaîne Twitch. Oui, je confirme que, parce que mes valeurs, mes convictions, ne sont pas celles de ce parti, je ne veux pas recevoir l’un de ses membres chez moi, dans mon foyer.

Mais… — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 11, 2021

Mon stream est mobile, et je peux organiser cette émission en dehors de mon domicile.

Et la démocratie c’est évidemment échanger avec tous, y compris avec ceux avec qui on n’est pas d’accord.

C’est aussi mon devoir de journaliste. — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 11, 2021

يذكر أن إيتيان تحول خلال بضعة أسابيع فقط إلى ظاهرة إعلامية فرنسية، فقد أثار برنامجه الجديد على الشبكة الاجتماعية ضجة كبرى من خلال استقبال شخصيات سياسية فرنسية كبيرة، كان آخرهم رئيس الجمهورية الفرنسية السابق فرانسوا هولاند.

Les partisans de @MLP_officiel semblent persuadés que la présidente du RN souhaite s’exprimer sur ma chaîne ?

Échanger avec tous les viewers qui lui poseront des questions ?

Ok, chiche, Mme Le Pen, mes DM sont ouverts. — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 11, 2021

وفي الوقت الذي أكد فيه الصحفي الفرنسي أن ضيفه المقبل هو رئيس الحكومة الفرنسية الحالي جان كاستكس، فإنه أكد مرة أخرى بأنه لا يريد استقبال أي عضو من أعضاء حزب التجمع الوطني.