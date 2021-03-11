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حائط يسقط على ضيف خلال برنامج تلفزيوني والمُذيع يستكمل الحلقة (فيديو)

جزء من ديكور الاستوديو سقط على المحلل الرياضي كارلوس أوردزو (وسائل التواصل الاجتماعي)
جزء من ديكور الاستوديو سقط على المحلل الرياضي كارلوس أوردزو (وسائل التواصل الاجتماعي)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202107:23 PM (مكة المكرمة)

تفاجأ الإعلامي والمحلل الرياضي الكولومبي، كارلوس أوردوز، حينما حل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية على فضائية (أسيبن) بسقوط حائط على ظهره في الاستديو. 

وحدثت المفاجأة حين كان الحديث يدور حول فرص ومستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوربا، وفجأة سقط الحائط بشكل مباشر على ظهر أوردوز، الذي بدوره سقط على الطاولة أمامه.

وانتقلت الكاميرا سريعاً إلى المُذيع، فرانسيسكو فيليز، الذي فزع في بادئ الأمر لحظة سقوط حائط الديكور، لكنه عاد للحديث مُجدداً دون توقف داعياً للخروج لفاصل إعلاني.

وبعد انتهاء الحلقة، كتب  أوردوز على حسابه على تويتر قائلاً إنه خضع للفحوصات الطبية مُؤكداً نجاته إلا من بعض الكدمات والخدوش البسيطة وارتطام الأنف.

وشكر أوردوز متابعي صفحته على تويتر وطمأنهم على أنه في وضع صحي جيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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