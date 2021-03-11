حائط يسقط على ضيف خلال برنامج تلفزيوني والمُذيع يستكمل الحلقة (فيديو)

تفاجأ الإعلامي والمحلل الرياضي الكولومبي، كارلوس أوردوز، حينما حل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية على فضائية (أسيبن) بسقوط حائط على ظهره في الاستديو.

وحدثت المفاجأة حين كان الحديث يدور حول فرص ومستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوربا، وفجأة سقط الحائط بشكل مباشر على ظهر أوردوز، الذي بدوره سقط على الطاولة أمامه.

#QuéFuerte este fue el momento exacto del accidente que sufrió el periodista Carlos Orduz en vivo para un programa deportivo.

(Hilo) pic.twitter.com/fVnOHFWWiC — Zona F Noticias (@ZonaF_Noticias) March 10, 2021

وانتقلت الكاميرا سريعاً إلى المُذيع، فرانسيسكو فيليز، الذي فزع في بادئ الأمر لحظة سقوط حائط الديكور، لكنه عاد للحديث مُجدداً دون توقف داعياً للخروج لفاصل إعلاني.

وبعد انتهاء الحلقة، كتب أوردوز على حسابه على تويتر قائلاً إنه خضع للفحوصات الطبية مُؤكداً نجاته إلا من بعض الكدمات والخدوش البسيطة وارتطام الأنف.

Este accidente recién sucedió esta noche en el programa de los colegas de ESPN en Bogotá al aire. El fuerte golpe lo recibió el colega Carlos Orduz. Que no sea nada grave Dios mío bendito 🙏🙏 pic.twitter.com/GBVzr7LojV — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) March 10, 2021

وشكر أوردوز متابعي صفحته على تويتر وطمأنهم على أنه في وضع صحي جيد.