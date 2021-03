الأمم المتحدة: جائحة كورونا تسببت في 1.4 مليون حمل غير مرغوب فيه

أفاد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الخميس، أن جائحة كورونا منعت 12 مليون امرأة من الحصول على وسائل منع الحمل، مما تسبب في 1.4 مليون حمل غير مرغوب فيه.

وأوضحت الهيئة الأممية المكلفة بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية أن النساء الـ12 مليونا المعنيات يعشن في 115 بلدًا، وقد منعتهن الجائحة من الاستفادة من خدمات تحديد النسل.

وقالت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم إن “حالات الحمل لا تتوقف خلال فترات الجائحة أو الأزمات”.

#COVID19 lockdown disruptions have led to 1.4 million unintended pregnancies.@Atayeshe explains: https://t.co/INC84sdOZs@annegulland via @Telegraph

— UNFPA (@UNFPA) March 11, 2021