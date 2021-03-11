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الأمم المتحدة: جائحة كورونا تسببت في 1.4 مليون حمل غير مرغوب فيه

الأمم المتحدة قالت إن الجائحة منعت 12 مليون امرأة من الحصول على وسائل منع الحمل (مواقع التواصل)
الأمم المتحدة قالت إن الجائحة منعت 12 مليون امرأة من الحصول على وسائل منع الحمل (مواقع التواصل)
11/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202112:06 AM (مكة المكرمة)

أفاد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الخميس، أن جائحة كورونا منعت 12 مليون امرأة من الحصول على وسائل منع الحمل، مما تسبب في 1.4 مليون حمل غير مرغوب فيه.

وأوضحت الهيئة الأممية المكلفة بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية أن النساء الـ12 مليونا المعنيات يعشن في 115 بلدًا، وقد منعتهن الجائحة من الاستفادة من خدمات تحديد النسل.

وقالت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم إن “حالات الحمل لا تتوقف خلال فترات الجائحة أو الأزمات”.

وأضافت “علينا أن نحرص على استفادة النساء والفتيات بصورة مستمرة وميسّرة من وسائل منع الحمل الحيوية والأدوية الصحية المرتبطة بالأمومة”.

وأوضحت “أثر فيروس كورونا بصورة مدمّرة على حياة ملايين النساء والفتيات في السنة المنصرمة، مما يؤشر إلى مدى الطابع الحيوي لتوفير استمرار خدمات الصحة الإنجابية”.

وأكد التقرير أن الوصول إلى وسائل منع الحمل تراجع في 2020، لأن النساء أعدن توجيه مواردهن المالية بسبب القيود المفروضة على التنقلات.

وبحسب البيانات التي جمعتها الوكالة الأممية، ظهرت الصعوبات في الوصول والاستفادة من برامج التخطيط الأسري خصوصا في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار الماضييْن.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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