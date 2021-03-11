تجنبا لأسئلتهم.. رئيس وزراء تايلند يرش الصحفيين بمادة مطهرة (فيديو)

فاجأ رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي برد غير معتاد على سؤال رفض الإجابة عنه خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بانكوك.

وأظهرت الكاميرات رئيس الوزراء وهو يحمل زجاجة بها مادة مطهرة أخذ يرش منها الصحفيين بعدما وجهوا إليه سؤالًا عن قائمة المرشحين المحتملين للمناصب الوزارية الشاغرة، بعد سجن ثلاثة من وزرائه الأسبوع الماضي على خلفية انضمامهم لاحتجاجات قبل سبع سنوات.

وقال وهو يقف على المنصة “هل هناك أي شيء آخر تريد أن تسأله؟ لا أعرف. أليس هذا شيئًا يجب أن يعرفه رئيس الوزراء أولًا؟”.

تجنباً لأسئلتهم المحرجة.. رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان يرش مجموعة من الصحفيين بمادة مطهرة (الكحول) خلال مؤتمر صحفي.#المصدر: رويترز#تايلند #بانكوك pic.twitter.com/t8UwrvDzBp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2021

بعدها غادر برايوت المنصة، وأمسك بزجاجة المطهر الصغيرة ومشى يرش على الصحفيين وهو يحمل كمامة أمام وجهه.

ويشغل الجنرال المتقاعد برايوت تشان-أوتشا منصب رئيس وزراء تايلند منذ انقلاب عسكري وقع عام 2014 ، وهو معروف بتصريحاته الغريبة -والكوميدية أحيانًا- لوسائل الإعلام، وانتقاده المراسلين.

وفي عام 2018، وعقب انتهاء إحدى الفعاليات، رفض التحدث إلى وسائل الإعلام، وبدلًا من ذلك أظهر صورة بالحجم الطبيعي لنفسه وقال للصحفيين “اسألوا هذا الرجل”، وابتعد عنهم.