لقطات حصرية للجزيرة مباشر.. الجيش اليمني يتقدم بمحور تعز ويسيطر على مواقع جديدة

في لقطات حصرية، رصدت كاميرا (الجزيرة مباشر) اليوم الخميس التطورات الميدانية على الجبهة الغربية في تعز في ظل سيطرة الجيش اليمني على مزيد من المناطق من الحوثيين.

وسيطر الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة اليمنية اليوم على منطقة الطوير المحاذية لجبل الزهيب القريب من منطقة البرح غربي تعز.

وقال العقيد عبد حمود الصغير-رئيس عمليات اللواء 17 محور تعز “إن المعركة كبيرة جدًا وتمثل معركة الريف الغربي بشكل كامل، والجبال التي كانت تحيط بالمنطقة وكانت تسيطر عليها جماعة الحوثي”.

وفي رده على سؤال عن الخطوة القادمة بعد تحرير هذه المناطق، قال إن القوات الميدانية في هذه المنطقة تسير وفق خطة الجيش للسيطرة ضمن محور تعز وأن الخطة تسير بطريقة مدروسة الأمر الذي أتاح السيطرة على العديد من المناطق.

وعن تطورات الوضع في المنطقة، قال أحمد الغزالي أحد قادة الجيش الوطني، إنه تم السيطرة على جبلين يطلان على المنطقة هما جبل الطويق الأعلى والطويق الأسفل، وأنهم في طريقهم للسيطرة على أحد الجبال الذي يطل على المنطقة أيضًا.

مواقع إستراتيجية وغنائم

وحقّق الجيش اليمني تقدما ميدانيا، إذ زحفت قواته، على مواقع لجماعة الحوثي، في جبهة الكدحة بمديرية المَعافِر غربي تعز، وخاضت معارك عنيفة مع الحوثيين، تمكنت بعدها من السيطرة على جبليّ علقة والدرب الاستراتيجي، غربيّ المديرية.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، استيلاء الجيش اليمني على معدات وأسلحة ثقيلة، بينها عربات وصواريخ ومنصات إطلاق ومدافع، خلال معاركه مع الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربيّ اليمن.

وأعلن الجيش اليمني سيطرته على منطقة “الكدحة” غربي تعز بالكامل، ظهر أمس الأربعاء بعد معارك مع الحوثيين استمرت عدة أيام.

وقام قادة عسكريون من الجيش بجولة ميدانية في المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش في المناطق التي تقع غرب تعز.

وقال قائد اللواء 35 العميد الركن عبد الرحمن الشمساني للجزيرة مباشر إن ” قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق الصحيحة ومشاولة بتعز إضافة إلى تحرير منطقة الكدحة بالكامل من سيطرة الحوثيين.

وبيّن الشمساني أن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر عدد من الحوثيين وألحقت بهم خسائر وصفها بالمهمة.

وأكد الشمساني أن قوات الجيش الوطني تحقق تقدما مهمة في جبهة تعز وتبقى منها بعض المناطق القليلة سيطرة الحوثي سيتم تحريرها خلال الأيام القادمة بحسب ما ذكر.

وبدأ الجيش الوطني قبل أيام حملة عسكرية جنوب غربي تعز وتمكن خلالها من السيطرة على كافة الريف الغربي لمديرية جبل حمشي لخلق واقع جديد والتخفيف عن جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.